La crisis de Groenlandia y Trump pasan desapercibidos en la campaña electoral danesa

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Copenhague, 21 mar (EFE).- El reiterado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, colocó a este país nórdico en la situación más crítica en décadas, pero no ha tenido presencia en la campaña para las elecciones legislativas danesas del próximo martes.

La cuestión de Groenlandia, que Trump quería anexionarse apelando a motivos de seguridad nacional, eclipsó durante semanas desde comienzos de año cualquier otro tema en la discusión político-mediática en Dinamarca.

El anuncio a finales de enero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia contribuyeron no obstante a rebajar progresivamente la tensión.

Y la visita a mediados de febrero a la isla ártica del rey Federico X, sin contenido político explícito pero con un claro mensaje de unidad, sirvió como clausura temporal del tema, en el que todos los partidos daneses se han mantenido a grandes rasgos unidos, lo que ha contribuido también a su ausencia de la discusión electoral.

Las principales figuras del Gobierno como la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, o el titular de Exteriores, el centrista Lars Løkke Rasmussen, han admitido que la situación no está resuelta y sigue siendo «grave», pero han resaltado la importancia de trasladar la cuestión a la vía diplomática y alejarla del debate público.

Frederiksen mandó no obstante un recado en una entrevista al decir que Estados Unidos ya no es el aliado más estrecho de Dinamarca, sino los otros países nórdicos, Europa y Canadá.

Una crisis de Gobierno que genera incertidumbre

Aunque la cuestión groenlandesa no haya sido relevante en la campaña, la actualidad política reciente en la isla sí que podría tener consecuencias a medio plazo.

La salida el pasado día 13 de la coalición de Gobierno groenlandesa del socialdemócrata Siumut ha provocado la de su único ministro: la titular de Exteriores, Vivian Motzfeldt, la imagen y voz de Groenlandia en las reuniones con EE.UU. y los foros internacionales.

La coalición de Gobierno encabezada por el liberal Jens-Frederik Nielsen, del partido Demokraatit, mantiene una cómoda mayoría -controla 19 de los 31 escaños del Parlamento groenlandés-, pero la marcha del Siumut rompe la unidad entre todo el independentismo moderado en un momento crítico para esta isla ártica de casi 57.000 habitantes.

El Siumut, histórico partido que ha dirigido la mayoría de gobiernos desde que Groenlandia recibió su primer Estatuto de Autonomía en 1979, ha esgrimido como causa de su salida su oposición a que dos ministros de otros de los partidos de la coalición se hayan presentado a las elecciones danesas.

Tanto Groenlandia como las Islas Feroe, el otro territorio autónomo danés, tienen cada uno dos diputados en el Parlamento danés, y no es inusual, aparte de que no es ilegal, que cargos políticos groenlandeses anuncien que concurren a esos comicios, aunque luego tendrían que abandonar sus puestos si son elegidos.

Motzfeldt y el ya expresidente del Parlamento, Kim Kielsen, han anunciado posteriormente su marcha del Siumut, lo que ha abierto las especulaciones sobre la creación de un nuevo partido o su ingreso en otra de las fuerzas ya existentes.

Dos mandatos que pueden ser decisivos

Los cuatro parlamentarios de «ultramar» tienen como regla general centrarse en temas relacionados con sus respectivos territorios y no suelen inmiscuirse en la política danesa, aunque no es la primera vez que son decisivos para decantar una mayoría parlamentaria.

El caso más sonado ocurrió en los comicios daneses de 1998, cuando el apoyo de un diputado feroés permitió al socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen derrotar en el último momento al liberal Uffe Ellemann-Jensen.

Los dos diputados groenlandeses han apoyado en los últimos años al bloque de izquierda, pero esa situación podría cambiar ahora.

Las diputadas que han ocupado los escaños groenlandeses -la socialista Aaja Chemnitz y la ahora centrista, antes socialdemócrata, Aki-Matilda Høegh-Dam- en las dos últimas legislaturas no se presentan esta vez, lo que deja el panorama muy abierto.

La ministra Anna Wangenheim (Demokraatit) y la socialista Nivi Rosing deberán competir con otras figuras de peso como el expresidente socialista Kuupik Kleist, que regresa a la política después de una década, o Orla Joelsen, la «imagen» en redes sociales de Groenlandia contra Trump y que ha sido fichado por el liberal Atassut. EFE

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