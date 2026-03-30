La crisis en Oriente Medio impulsa en cerca de un 10 % el tránsito por el Canal de Panamá

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Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- La crisis en Oriente Medio ha impulsado en las últimas semanas el tránsito de buques por el Canal de Panamá, que para esta época registra alrededor de un 10 % más de cruces de lo presupuestado, afirmó este lunes la subadministradora del paso navegable, Ilya Espino de Marotta.

La segunda funcionaria al mando de la vía que une el Atlántico y el Pacífico y por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial precisó que en las últimas dos semanas se han realizado entre 38 y 41 tránsitos diarios, cuando se habían previsto alrededor de 34 a 36.

«Obviamente, el Canal de Panamá es una ruta segura, es una ruta corta que con los precios de los combustibles, pues, da mejores economías de escala. Así que hemos visto un aumento de tránsito y ahí estamos, día a día, tratando de apoyar a la industria lo más que se pueda», declaró Espino de Marotta durante una entrevista con la cadena Telemetro.

Uno de los segmentos impactados es el de gas natural licuado (GNL), que se vio fuertemente reducido tras el inicio de la guerra en Ucrania, dado que la carga de este hidrocarburo procedente de Estados Unidos con destino a Asia se desvió hacia Europa dada las mejores condiciones de mercado allí precisamente por el conflicto armado.

«Nosotros pasamos 500 tránsitos al año, 380 tránsitos al año de GNL entre el 2018 y el 2022, pero en 2023-2024 el segmento se fue al piso por la guerra Ucrania-Rusia y ahora está regresando. Estamos viendo reservaciones para abril» próximo, precisó Espino de Marotta.

El gas natural licuado «es el segundo segmento que paga el peaje más alto del Canal después de los portacontenedores en las esclusas neopanamax (la ampliación operativa desde 2016), así que es un buen indicio» del impacto que este florecimiento puede tener en los ingresos de la ruta.

Es así que «por ahora creo que estamos con un 10 % por arriba de lo que se había puesto en el presupuesto en tonelaje y en ingresos» por este repunte de tránsitos, «así que habrá que ver al final del año fiscal» cuál será el impacto real de la crisis en Oriente Medio en los números del Canal de Panamá, añadió.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

El principal usuario del Canal es EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

El Canal, de 82 kilómetros de longitud, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. EFE

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