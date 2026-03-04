La crisis en Ormuz podría acelerar la transición energética en China, según expertos

Pekín, 4 mar (EFE).- El aumento de las tensiones en Oriente Medio y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz amenazan con afectar al suministro global de crudo, un escenario que, según expertos, podría acelerar en China la transición hacia energías renovables y reforzar su enfoque en la seguridad energética.

La escalada se produce después de que Irán amenazara con cerrar el estratégico paso marítimo por el que transita en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, en respuesta a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

«Vulnerabilidad estructural»

Para China, segundo mayor consumidor de energía del mundo y principal importador global de crudo, la crisis vuelve a poner de relieve lo que la investigadora Shen Xinyi, del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, definió como una «vulnerabilidad estructural» derivada de la «fuerte dependencia de los combustibles fósiles importados», en declaraciones recogidas por el rotativo hongkonés South China Morning Post.

Aunque se prevé un impacto limitado a corto plazo sobre el suministro chino, la incertidumbre geopolítica coincide con un momento en el que Pekín ultima su nuevo plan quinquenal y ha reiterado su intención de promover un reemplazo «seguro, fiable y ordenado» de la energía fósil por alternativas limpias.

En este sentido, Shen sostuvo que las tensiones actuales evidencian un «cambio en el concepto de seguridad energética», que pasa de centrarse en el volumen de suministro a priorizar «la resiliencia sistémica mediante la electrificación y la expansión de la energía limpia».

En la misma línea, Chim Lee, analista de Economist Intelligence Unit citado por el rotativo hongkonés, señaló que las tensiones en Oriente Medio «solo agudizarán el enfoque de Pekín en la seguridad energética, especialmente a medida que se disparan los precios del gas», al tiempo que la geopolítica está reforzando «el argumento económico a favor de las energías renovables y los vehículos eléctricos a nivel mundial».

La incertidumbre también ha afectado a otros insumos como el metanol, del que China, pese a ser el mayor productor mundial, necesita «considerables importaciones», según la prensa local.

Las reservas portuarias han caído a 1,47 millones de toneladas y los precios han subido un 7,4 % en una sola jornada.

Llamamiento a la estabilidad en Ormuz

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning instó este martes a «salvaguardar la estabilidad y el flujo del suministro energético» ante las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, y aseguró que China «adoptará las medidas necesarias para proteger su propia seguridad energética».

El estrecho, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, es uno de los principales puntos de estrangulamiento energético del mundo.

El general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní Ebrahim Yabari afirmó este martes que no permitirán que pase «ni una gota de petróleo» por el estrecho y que «prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz».

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que, «de ser necesario», la Armada estadounidense comenzará a escoltar buques cisterna por la zona.

China, que obtiene una parte sustancial de su crudo de Oriente Medio, ha diversificado en los últimos años sus fuentes de abastecimiento y ha aumentado su producción doméstica, aunque el tránsito por Ormuz sigue siendo un factor relevante para la estabilidad de sus suministros. EFE

