La danesa Maersk operará puertos en el canal de Panamá tras la anulación del contrato a la hongkonesa Hutchison

La compañía danesa Maersk asumirá temporalmente dos puertos clave que opera en las entradas del canal de Panamá la firma hongkonesa CK Hutchison, cuya concesión fue anulada por la justicia, anunció este viernes la autoridad marítima panameña.

En una decisión rechazada por China y la empresa, y aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia invalidó el jueves los contratos tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía interoceánica por considerar que está controlada por Pekín.

El gobierno de Panamá «contará, en su momento, con el apoyo especializado de APM Terminals (subsidiaria de Maersk) como administrador temporal» de los puertos de Balboa y Cristóbal, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El presidente panameño, José Raúl Mulino, había informado horas antes de las conversaciones con una subsidiaria de Maersk y explicado que hasta que el fallo se ejecute hay «un período de continuidad del actual operador» y luego una etapa de «transición» que concluirá con una nueva concesión.

Los puertos panameños «seguirán operando sin alteración», sostuvo el mandatario, quien considera «leoninos» los contratos con Hutchison.

Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China, son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

– EEUU «alentado», China rechaza –

Sin precisar argumentos, la Corte declaró «inconstitucionales» las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal en virtud de una concesión renovada en 2021 por 25 años.

«Estados Unidos se siente alentado» por la decisión judicial, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la otra orilla, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Pekín «tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses» de sus empresas.

Las autoridades de Hong Kong rechazaron que un «gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos» para interferir en las relaciones comerciales.

Para PPC, el fallo «carece de base jurídica y pone en peligro (…) el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas».

La anulación del contrato fue solicitada en dos demandas judiciales presentadas el año pasado por la Contraloría al asegurar que la concesión era «inconstitucional» y Hutchison supuestamente no había pagado al Estado panameño 1.200 millones de dólares por sus operaciones.

PPC defiende ser «el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista» y asegura que pagó al gobierno 59 millones de dólares en los últimos tres años.

– Venta complicada –

CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, es uno de los mayores conglomerados de ese centro financiero semiautónomo chino, que abarca finanzas, comercio minorista, infraestructura, telecomunicaciones y logística.

Tras el anuncio de Panamá, sus acciones perdieron un 4,6% el viernes en la bolsa hongkonesa.

El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación en las terminales panameñas a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales.

Pekín llamó a las partes a actuar con «cautela» so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización.

– La presión de Trump –

Estados Unidos construyó el canal y lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Pero desde que volvió a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con «recuperar» la vía porque según él China la controla, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

«Es muy difícil imaginar que (el fallo) no haya estado influenciado por la persistente presión estadounidense sobre la propiedad del canal», aseguró Kelvin Lam, economista especializado en China de la consultora Pantheon Macroeconomics.

El experto estimó que en el futuro los inversores extranjeros serán más cautelosos en poner su capital «en proyectos de infraestructura estratégicos en el patio trasero de Estados Unidos».

El canal gestiona un 40% del tráfico de los contenedores de Estados Unidos.

