La Defensa Civil de Gaza afirma que ataques israelíes causaron al menos cinco muertos

Ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en Gaza el viernes por la mañana, informó la Defensa Civil del territorio, donde desde octubre está oficialmente en vigor un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó a la AFP que un ataque con drones causó tres muertos en el sur de la Franja y que otras dos personas fallecieron en el centro del territorio asolado por la guerra.

El ejército israelí explicó posteriormente que «terroristas armados» habían salido de un subterráneo cerca de Rafah, en el sur, lo que consideraron una «violación» del alto el fuego.

Sus tropas los atacaron y mataron a «algunos», antes de atacar nuevamente «con precisión» el sector de Rafah con «varios terroristas armados de Hamás» como objetivo, agregó.

Las fuerzas armadas no mencionaron ningún ataque en el centro del territorio palestino.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra.

Los intercambios de disparos continúan a diario. El 15 de febrero, la Defensa Civil informó que ataques israelíes causaron 12 muertos en Gaza.

El ejército israelí explicó entonces que había identificado a «varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros» y que había respondido a una «violación flagrante» del alto el fuego.

El Ministerio de Salud de Gaza, que también responde a la autoridad de Hamás, dijo previamente que al menos 601 personas han muerto desde que comenzó la tregua.

El ejército israelí afirma que al menos cuatro de sus soldados han muerto en el mismo periodo.

Las restricciones a los medios de comunicación y el acceso limitado a Gaza han impedido a la AFP verificar de forma independiente las cifras de víctimas o cubrir libremente los combates.

