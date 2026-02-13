La deforestación en la Amazonía brasileña sigue en retroceso

La deforestación en la Amazonía brasileña cayó 35% en los últimos seis meses, según cifras difundidas este jueves por el gobierno del presidente Lula, que espera alcanzar un mínimo histórico anual.

Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) detectaron la destrucción de 1.324 km2 en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Es la menor superficie desde el inicio de los registros del sistema de monitoreo Deter del Inpe, en 2015.

Un año antes, de agosto de 2024 a enero de 2025, totalizaba 2.050 km2.

«Tenemos una expectativa de alcanzar la menor tasa de deforestación (anual) en la Amazonía de la serie histórica (del Deter), si continuamos con estos esfuerzos», dijo en rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Para calcular la tasa anual, el Inpe usa el periodo de referencia de agosto a julio, empezando en el inicio de la temporada de sequía.

Los meses más secos tienden a favorecer la deforestación, que está relacionada con prácticas ilegales para ampliar las superficies agrícolas.

«Apenas son los primeros seis meses, pero eso ya muestra una fuerte tendencia de caída», insistió la ministra.

En el Cerrado, una extensa sabana rica en biodiversidad localizada al sur de la Amazonía, la deforestación también se redujo durante ese periodo, en 5,9%.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende ser candidato a la reelección en octubre, se comprometió a reducir la deforestación a cero hasta 2030.

Brasil reforzó ese objetivo en noviembre de 2025 durante la COP30, que el gigante suramericano organizó en la ciudad amazónica de Belém.

La mayor selva tropical del planeta es central en el combate contra el cambio climático mediante la absorción de carbono.

En el primer año de mandato de Lula, en 2023, la tala de árboles en la Amazonía se redujo a la mitad con respecto a 2022, último año de gobierno de su antecesor de extrema derecha Jair Bolsonaro, un escéptico del cambio climático.

