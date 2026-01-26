La delantera paraguaya Claudia Martínez ficha por el Washington Spirit

1 minuto

Asunción, 26 ene (EFE).- La delantera paraguaya Claudia Martínez, ha fichado por el Washington Spirit de la NWSL, informó este lunes el club Olimpia, el equipo en el que jugó las últimas dos temporadas.

El equipo asunceno destacó que la transacción se cerró por aproximadamente un millón de dólares y convierte a la delantera de 18 años en «una de las 10 jugadoras más valiosas del mundo».

Martínez ha firmado un contrato de tres años con opción de renovación hasta 2029.

El Washington Spirit, dirigido por el entrenador español Adrián González, terminó en el segundo puesto de la pasada Liga.

Martínez ganó el año pasado con Olimpia el Campeonato Sudamericano Femenino sub-17 y fue la máxima anotadora de ese certamen con 10 goles en 9 partidos.

También fue la máxima goleadora de la Copa América femenina 2025, y con 17 años y 179 días se convirtió en la jugadora más joven en marcar más de un gol en un partido del torneo continental en las últimas tres ediciones.

La delantera fue la primera paraguaya en integrar el listado de candidatas al trofeo Kopa organizado por la revista France Footbal, creadora en 1956 del Balón de Oro, que en 2025 se llevó la española Vicky López, delantera del Barcelona.

Nacida en la ciudad de Capitán Bado (norte), una ciudad del interior de Paraguay, Martínez debutó en el fútbol de primera división con el Sportivo Ameliano, en el que permaneció entre 2023 y 2024, cuando fue fichada por Olimpia. EFE

nva/hbr