La delegación china abandona hotel de Kuala Lumpur tras horas de negociaciones con EE.UU.

1 minuto

Kuala Lumpur, 25 oct (EFE).- La delegación china, encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, salió este sábado del hotel de Kuala Lumpur tras horas de reunión con la parte estadounidense, liderada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

He y su comitiva salieron del hotel poco antes de las 18.00, hora local (10.00 GMT), unas cinco horas después de que llegaran esta mañana alrededor de las 11.00 hora local (03.00 GMT) al rascacielos Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, sonrientes y saludando a la prensa con la mano, antes de entrar en sus vehículos.

Se desconoce por el momento si las negociaciones comerciales, en un momento de escalada de tensiones por restricciones tecnológicas mutuas, continuarán hoy o mañana, cuando ya se prevé que esté en la capital malasia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien participará en una cumbre de líderes del Sudeste Asiático. EFE

sn-pav-jacb/jlp

(foto)(vídeo)