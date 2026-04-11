La delegación de EE.UU. liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán

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Islamabad, 11 abr (EFE).- La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, aterrizó este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.

Vance viaja para estas conversaciones acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner. EFE

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