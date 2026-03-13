La derecha aspira a conquistar París en reñidos comicios locales

París vivió una profunda transformación en los últimos años: innumerables ciclistas, baño en el Sena en verano y un aire más limpio. Pero la preocupación con la inseguridad y la suciedad podría propiciar el regreso de la derecha al poder 25 años después.

Los comicios locales del 15 y 22 de marzo marcarán en la capital de Francia el adiós de la alcaldesa socialista, Anne Hidalgo, que renunció a optar a un tercer mandato, y quizás el final de un cuarto de siglo de ayuntamientos de izquierda.

«París podría girar a la derecha», apunta a AFP Mathieu Gallard, director de estudios de Ipsos BVA, para quien la contienda parece muy reñida entre «una fuerte demanda de cambio» y una tendencia favorable a la izquierda en comicios anteriores.

En uno de sus últimos actos públicos como alcaldesa, la inauguración de un «bosque urbano» el miércoles, la franco-española defendió sus 12 años al frente de la Ciudad de la Luz: «Transformamos la ciudad (…) Hemos ido muy lejos, pero es necesario ir aún más lejos».

Su exmano derecha, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, retomó el testigo y su lista de unión con ecologistas y comunistas encabeza los sondeos de la primera vuelta, pero podría perder el balotaje ante la exministra conservadora Rachida Dati.

«Si Rachida Dati gana (…), sería realmente un retroceso para París», advirtió Hidalgo, al recordar que la exministra de Justicia (2007-2009) enfrenta un juicio por corrupción y tráfico de influencias en septiembre.

La victoria dependerá del número de candidatos que superen el umbral del 10% de votos para acceder al balotaje y de si logran acuerdos entre ellos.

Además de Grégoire y Dati, otros tres podrían clasificarse: Pierre-Yves Bournazel (centroderecha), Sarah Knafo (ultraderecha) y Sophia Chikirou (izquierda radical), según los sondeos.

– «Emily in Paris» –

Sobre el programa, sólo la ultraderecha quiere dar marcha atrás a las políticas de adaptación de París al cambio climático y de movilidad sostenible impulsadas por Hidalgo, reelegida en 2020 durante la llamada «ola verde» en plena pandemia.

La alcaldesa cumplió la histórica promesa de reabrir el Sena al baño, en la estela de los Juegos Olímpicos de 2024; limitó el espacio para los autos e impulsó «la ciudad de los 15 minutos», ideada por el colombiano Carlos Moreno para que todos los servicios estén a la mano.

Sus opositores le reprochan el «caos» generado en el tráfico, la inseguridad y la suciedad en las calles. Los parisinos esperan que su próximo alcalde priorice estas dos últimas cuestiones, según los sondeos.

Pero también el acceso a la vivienda en la capital, donde los alquileres no dejan de subir. Entre 2012 y 2023, la ciudad perdió casi 140.000 habitantes, unos 12.000 al año, según cifras oficiales.

«El domingo los parisinos se enfrentan a una elección fácil (…) ¿Continuar como antes o cambiar?», dijo Dati el jueves por la noche durante un mitin en el turístico barrio de Montmartre.

La hasta hace poco ministra de Cultura, en el cargo cuando tuvo lugar el robo de joyas en el Louvre en octubre, prometió armar a la policía local y desplegar sistemas de videovigilancia.

A unos 3 kilómetros de allí, en la sala de espectáculos del Cirque d’Hiver, su rival socialista llamó a sus simpatizantes a «resistir»: «Rachida Dati quiere que París se parezca a una episodio de ‘Emily in Paris’. Nosotros no queremos esa ciudad de cartón piedra».

– «Guerra de egos» –

Pese a la necesidad de alcanzar acuerdos para ganar el balotaje, la campaña ha estado marcada especialmente por el cruce de reproches y de ataques personales, así como por las denuncias de violencia sexual en escuelas de París.

Las llaves para que Dati pueda acceder al Hôtel de Ville las tienen Pierre-Yves Bournazel y Sarah Knafo. El centroderechista rechaza cualquier alianza y la ultraderechista, en progresión en los sondeos, propone sin éxito una «unión de derechas».

«La alianza de Rachida Dati y Sarah Knafo» es un «peligro real» para el «modo de vida» de los parisinos, advirtió Grégoire, cuyo acceso a la alcaldía podría alejarse si Chikirou, la candidata de La Francia Insumisa (izquierda radical), se clasifica para el balotaje.

La muerte de un activista ultraderechista en Lyon a manos de un grupo antifascista próximo a LFI y las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon, complican las alianzas con el resto de la izquierda, especialmente con los socialistas.

«Aquí, en París, las elecciones parecen una guerra de egos, lo único que quieren es el poder», dijo a AFP Jules Crohet, un estudiante de Letras, que a diferencia de 2020 no irá a votar «asqueado» de la campaña. Unos 1,4 millones de parisinos están llamados a las urnas.

