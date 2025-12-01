La derecha retorna a Honduras, con un ajustado pulso bipartidista sin definir presidente

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- Los candidatos conservadores Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional -para quien el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran la madrugada de este lunes el recuento preliminar de las elecciones en Honduras, con una ajustada diferencia para el primero, evidenciando el probable regreso de la derecha al país centroamericano.

Con el 44,23 % de las actas escrutadas, Asfura lograba 597.184 votos (40,39%) , mientras que Nasralla obtenía 579.626 (39,20%), unos resultados que marcan un cambio de tendencia en Honduras, gobernada en este último periodo por la izquierda.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), fue relegada por su parte a un lejano tercer lugar con 287.166 votos (19,42%), lo que ha forzado a sus líderes a ser precavidos, solicitando a los seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.

Los primeros resultados preliminares demoraron más de una hora en ser publicados por los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo problemas técnicos y la mirada expectante de los centenares de observadores electorales presentes en la sala.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, exigió a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, que agilizara el informe preliminar.

«Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué esta esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes», expresó Asfura.

Pese a ello, los comicios generales de Honduras se desarrollaron este domingo sin mayores incidentes, leves denuncias de retrasos, de supuestos impedimentos para los observadores de cara al recuento y urnas dañadas, pero con una alta afluencia de votantes en los centros electorales de más de 2,8 millones de personas (de un total de 6 millones habilitados), según los datos iniciales.

Una participación que ha sido aplaudida por Estados Unidos, que «sigue de cerca» el proceso electoral en ese país centroamericano.

Asfura, el candidato apoyado por Trump, vs Nasralla

Las elecciones hondureñas estuvieron marcadas in extremis por el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, al aspirante presidencial Asfura, un político de origen palestino con breve recorrido por la administración pública.

Además de solicitar el voto para el candidato presidencial, Trump prometió que si ganaba «habrá mucho apoyo» para ese país centroamericano azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras».

Con Asfura, Trump también afirmó que ve la posibilidad de «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas» y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ese apoyo de Washington, a escasos días de las elecciones, llegó de la mano de un futuro indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico en Estados Unidos y de la misma formación política que Asfura.

Con todo ello, Asfura lidera el conteo de votos con un ajustado margen frente a Nasralla, el conservador que con «optimismo» mantiene la esperanza de revertirse los resultados para poner fin a 16 años de ausencia del Partido Liberal, pero sin el apoyo de Estados Unidos.

Tras el triunfo en los pasados comicios de la actual mandataria Xiomara Castro, del Partido Libre, Nasralla ocupó uno de los tres cargos de designado presidencial (vicepresidente) hasta abril de 2024, cuando renunció debido a confrontaciones con la presidenta y su esposo, Manuel Zelaya, quien también es coordinador general de la formación política.EFE

