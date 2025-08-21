La deuda acumulada británica se sitúa en el 96,1 % del PIB

Londres, 21 ago (EFE).- La deuda neta acumulada del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, se situó a finales del pasado mes de julio en el 96,1 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, informó este jueves la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Ese porcentaje es 0,5 puntos porcentuales más que a finales de julio de 2024, por lo que se mantiene en el nivel más alto desde principios de los años sesenta del siglo pasado, añadió la ONS.

En cuanto al endeudamiento mensual, la ONS señaló que en julio se situó en 1.100 millones de libras (1.276 millones de euros), 2.300 millones de libras (2.668 millones de euros) menos que en el mismo mes de 2024.

El endeudamiento en lo que va del año fiscal -abril a finales de julio- fue de 60.000 millones de libras (69.600 millones de euros), 6.700 millones (6.772 millones de euros) más que en el mismo periodo de cuatro meses de 2023.

Tras conocerse los datos, el responsable del Tesoro, Darren Jones, dijo que el Gobierno está reduciendo la deuda nacional para que se pueda «invertir en mejores escuelas, hospitales y servicios para las familias trabajadoras». EFE

