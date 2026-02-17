La deuda pública de España se redujo al 100,8 % del PIB en 2025

afp_tickers

1 minuto

La deuda pública de España volvió a descender el año pasado hasta situarse en el 100,8% del PIB a finales de diciembre, frente al 101,7 % de hace un año, gracias al fuerte crecimiento económico del país, anunció el martes el Banco de España.

Según el banco central, la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, medida según los criterios de Maastricht, se situó en un total de 1,699 billones de euros (2,01 billones de dólares) a finales de diciembre.

En términos absolutos, el nivel de la deuda es un 4,8% superior al de finales de 2024. Sin embargo, en relación al PIB español, retrocedió 0,9 puntos porcentuales, hasta situarse en el 100,8 %, según precisó el organismo monetario.

Su retroceso se explica principalmente por el fuerte crecimiento económico del país, que alcanzó el 2,8 % en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el doble que el de la zona euro (1,5 %).

Esta dinámica, impulsada en gran medida por el crecimiento del gasto de los hogares y el sector turístico, permitió estimular los ingresos fiscales, a pesar de que España no ha aprobado un nuevo presupuesto desde 2023, debido a la falta de mayoría del Gobierno de izquierdas en el Parlamento.

La deuda pública española alcanzó un máximo del 124,2% del PIB en marzo de 2021 por el gasto que supuso sostener la actividad económica durante la pandemia de Covid-19, y desde entonces no ha dejado de disminuir.

rbj/CHZ/al/erl