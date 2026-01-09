La diabetes mellitus costará globalmente más de 152 billones de dólares hasta el año 2050

Viena, 9 ene (EFE).- La diabetes mellitus, un trastorno del metabolismo que afecta al 10 % de los adultos, generará hasta el año 2050 un gasto de hasta un máximo de 152 billones de dólares (130 billones de euros), o el 1,7 % del PIB mundial, según un estudio que alerta de que el tratamiento es solo accesible en los países ricos.

Esa es la conclusión de un estudio elaborado en Viena que calcula el gasto que generará esa enfermedad en todo el mundo desde el año 2020 hasta el 2050.

El análisis indica que hasta el 90 % de ese gasto corresponde al coste derivado del cuidado informal aportado por las familias.

«Los cuidadores a menudo abandonan el mercado laboral, lo que genera costos económicos adicionales», según explica Klaus Prettner, economista de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, responsable del estudio junto al Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA).

La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles con más prevalencia a nivel mundial y uno de los diez principales factores del aumento de la carga sanitaria global en los últimos 30 años, impulsada por el envejecimiento de la población, la obesidad y el aumento de los riesgos ambientales, como la contaminación del aire.

Desigualdad en los tratamientos

En 2021, más de uno de cada diez adultos en todo el mundo tenía diabetes mellitus, y más de tres cuartas partes de ellos vivían en países de ingresos bajos y medianos.

Además, casi la mitad de las personas de entre 20 y 79 años con esta enfermedad desconocían su diagnóstico, y alrededor del 90 % de estas personas vivían en países con menos recursos.

Aunque la diabetes es más frecuente en los países de bajos ingresos, Estados Unidos tiene los costos absolutos más elevados, seguido de China y la India.

Irlanda, Mónaco y Bermudas registran las mayores cargas económicas per cápita, con 18.000, 12.000 y 8.000 dólares, respectivamente, según indica Michael Kuhn, coautor del análisis y miembro del IIASA.

En los países de ingresos altos, el tratamiento representa el 41 % de la carga económica (excluido el cuidado informal), frente al 14 % que supone en los países de ingresos bajos.

«Este es un claro ejemplo de cómo los tratamientos médicos para enfermedades crónicas como la diabetes solo son accesibles para los países de ingresos altos», subraya Kuhn.

Covid-19 y diabetes

Según el estudio, la diabetes fue uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por Covid-19, lo que incrementó la carga económica de la enfermedad, considerando tanto las complicaciones de salud como las muertes relacionadas.

La manera más efectiva de prevenir la diabetes y reducir su impacto económico radica en promover estilos de vida más saludables.

«La actividad física regular combinada con una dieta equilibrada puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad», destaca el estudio.

Asimismo, la detección temprana juega un papel crucial: los programas integrales de detección de la diabetes para toda la población, junto con el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno son pasos esenciales para mitigar las consecuencias, tanto para la salud como para la economía.

«Estas medidas son especialmente relevantes para los países de bajos ingresos, donde los elevados niveles de subdiagnóstico y su papel en el aumento de la mortalidad por enfermedades infecciosas hacen de la diabetes un factor de riesgo grave para la estabilidad de los sistemas de atención de la salud”, advierte Kuhn.EFE

