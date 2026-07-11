La diplomacia se reactiva para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio

Compartir

4 minutos

Redacción Internacional, 11 jul (EFE).- La diplomacia volvió a activarse este sábado para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras Washington y Teherán siguen intercambiando amenazas en un tono abierta y crecientemente belicoso.

Como parte de los esfuerzos diplomáticos, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, viajó hoy a Omán, uno de los países clave en este conflicto, para hablar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, informó la agencia estatal iraní IRNA.

Asimismo, el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, conversó hoy por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, para analizar la situación tras el incremento de la tensión con las amenazas mutuas intercambiadas por Washington y Teherán.

Mojtaba Jameneí promete vengar a su padre

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo el pasado 28 de febrero, el primer día de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel, y agradeció la «masiva participación» de la población en sus exequias fúnebres, que culminaron el pasado jueves.

«Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse», escribió el nuevo líder en un mensaje, el primero que da tras el funeral, recogido por la agencia estatal IRNA.

«Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas», agregó el líder, quien no ha sido visto en público hasta el momento.

Trump amenaza a Irán con lanzarle «miles» de misiles

«Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza», escribió el mandatario estadounidense en su red social, Truth Social, en un mensaje publicado esta la madrugada.

Trump aseguró que dio órdenes al Ejército de «diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán» en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo, y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, «sujeto a ampliaciones».

Irán acusa a EEUU de violar el memorando de entendimiento

Abás Araqchí acusó a Estados Unidos de haber «violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento» con Irán, después de que Washington anunciara la víspera nuevas sanciones contra el entorno del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

«Irán ha cumplido hasta ahora con su palabra, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento (que incluye la no imposición de nuevas sanciones a Teherán)», señaló Araqchí en la red social X.

Bin Salmán le recalca a Trump la «importancia de la seguridad marítima»

Por otra parte, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán (el auténtico hombre fuerte de su país), le expresó a Trump la importancia de la seguridad marítima, en referencia a la última escalada en el estrecho de Ormuz, según informaron fuentes oficiales.

En la conversación con Trump sehizo hincapié en «la importancia de la seguridad marítima y de las vías navegables y se expresó el apoyo a todos los esfuerzos que contribuyan a lograr la seguridad y la estabilidad en la región», de acuerdo con la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Asimismo, ambos abordaron «los acontecimientos actuales en la región, incluidas las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán», sin dar más detalles sobre el contenido de esta comunicación. EFE

int-cma/fpa