La Dirección de Minas de Nicaragua, sancionada por EE.UU., es adscrita a la Procuradurìa

San José, 11 feb (EFE).- La Dirección General de Minas de Nicaragua, sancionada por Estados Unidos desde octubre de 2022, fue adscrita este miércoles a la Procuraduría General de Justicia, que es la representante legal del Estado nicaragüense.

La Asamblea Nacional (Parlamento), a propuesta de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Danilel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de forma expedita la Ley para adscribir la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia, «con la finalidad de garantizar el aprovechamiento sustentable de dichos recursos», según la exposición de motivos.

También para garantizar «la agilización de los trámites y la seguridad jurídica para el Estado y para los particulares que desarrollan actividades e inversión en el sector minero».

La Dirección General de Minas, anteriormente adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por el Gobierno de Ortega y Murillo ara gestionar el sector minero burlando las sanciones que Washington impuso en junio de 2022 a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), de acuerdo con EE.UU.

El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para «oprimir al pueblo nicaragüense» e incluso «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».

Como fruto de las sanciones del Tesoro, quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo ley estadounidense de la Dirección General de Minas.

La orden ejecutiva otorga además al Tesoro la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y para prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense.

Ahora, con la nueva ley, la Dirección General de Minas es una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

A esa última entidad le corresponderá administrar el uso y explotación de minas y canteras, mediante la aplicación del régimen de concesiones y licencias vigentes, conforme a las normas de sostenibilidad técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras estatales. EFE

