La diseñadora china de chips Montage debuta en Hong Kong con un alza del 57 %

3 minutos

Shanghái (China), 9 feb (EFE).- La compañía china de diseño de chips Montage Technology abrió hoy con una subida del 57,2 % en su debut en Hong Kong, uniéndose así a otras firmas del sector que han protagonizado sonadas salidas a bolsa en las últimas semanas ante el frenesí de los inversores por la inteligencia artificial (IA).

Concretamente, los títulos de la tecnológica abrieron a 168 dólares hongkoneses (21,5 dólares, 18,2 euros) por unidad, frente al precio de 106,89 dólares hongkoneses (13,7 dólares, 11,6 euros) que la firma había fijado para la operación, aunque posteriormente moderaron su repunte hasta un 48,8 % pasadas las 11.00 hora local (03.00 GMT).

Montage, que produce chips para centros de datos y aceleradores de IA, vendió casi 66 millones de acciones al mencionado precio, lo que se tradujo en una recaudación de unos 7.043 millones de dólares hongkoneses (901 millones de dólares, 763 millones de euros).

No obstante, según Bloomberg, el precio fijado para la oferta de títulos en Hong Kong supuso un descuento de un 44 % frente a su última marca en la Bolsa de Shanghái, en la que ya cotizaba desde 2019 y donde sus acciones cotizan ahora a más del doble (+132 %) que hace un año.

Anteriormente, en 2013, había debutado en el Nasdaq neoyorquino, pero se marchó meses después tras ser comprada por una compañía estatal china.

La tecnológica, con sede en la megalópolis oriental china de Shanghái, es el proveedor número uno por facturación en el segmento de chips de interconexión de memoria a nivel mundial, con una cuota de mercado del 36,8 %, según datos de la consultora Frost & Sullivan que citó en su folleto a inversores.

Montage se une así a una lista cada vez más larga de firmas chinas relacionadas con la IA que han protagonizado estas últimas semanas espectaculares salidas a bolsa, en algunos casos multiplicando hasta por ocho su valor durante la jornada de su debut, tanto en Hong Kong como en los mercados de la China continental.

Esta cadena de estrenos no es casual: los analistas la atribuyen no solo al interés de los inversores por el auge de la IA, sino también a las expectativas de que Pekín preste apoyo al sector tras declarar la autosuficiencia tecnológica como prioridad para el nuevo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial con Estados Unidos, que ha evidenciado que el gigante asiático aún depende de terceros en áreas clave como la de los semiconductores.

La esperanza de los inversores es que las tecnológicas chinas, que aún van por detrás de sus rivales estadounidenses en áreas como investigación, recursos o innovación, sigan estrechando la brecha en lo que a capacidades de sus modelos se refiere y aprovechen su gran ventaja, que no es otra que ofrecer servicios de IA a costes mucho más bajos. EFE

