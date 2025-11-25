La docuserie de 50 Cent sobre Sean ‘Diddy’ Combs se estrenará el 2 de diciembre

2 minutos

Nueva York, 25 nov (EFE).- La serie documental producida por el rapero Curtis Jackson -más conocido como 50 Cent- sobre Sean ‘Diddy’ Combs y las acusaciones de abuso vertidas contra él se estrenará el próximo 2 de diciembre.

La plataforma Netflix, donde se emitirá la docuserie, anunció este martes en un comunicado la fecha de estreno de ‘Sean Combs: The Reckoning’, a la que definió como «un análisis asombroso del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto».

50 Cent es el productor ejecutivo del proyecto, que estará dirigido por Alexandria Stapleton.

«Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla», escribió el rapero en el comunicado.

En el breve ‘teaser’ de la docuserie, que contará con cuatro episodios, se escucha a 50 Cent diciendo: «No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo».

Según la nota, el documental, a través de materiales nunca antes vistos, presentará al público la historia de Combs como un hombre «poderoso» y creador de «un imperio» bajo el que existía un «submundo» de abusos.

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está ahora cumpliendo sentencia tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

«No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. Esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a las celebridades en un pedestal tan alto», apuntó Stapleton. EFE

