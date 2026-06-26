La dominicana Torres Prida presentó hoy su exposición fotográfica ‘Tauromaquias’

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Santo Domingo, 25 jun (EFE).- La artista dominicana Sofía Torres Prida presentó este jueves la exposición fotográfica ‘Tauromaquias’ en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, tras su «exitoso» debut en Sevilla, España.

Esta ambiciosa investigación visual y antropológica llega al Caribe para proponer un diálogo contemporáneo sobre la identidad, el territorio y la memoria histórica del mundo hispánico, destacó el museo en una nota.

La muestra, que marca el regreso de la creadora a los escenarios expositivos de su tierra natal, llega al país tras su «aclamada» presentación en la prestigiosa Fundación Cajasol de Sevilla, España, constituyendo su primera gran exhibición a nivel internacional.

El Museo de Arte Moderno dijo que ‘Tauromaquias’ no es simplemente un registro de lo que acontece en el ruedo; «es una profunda disección visual, antropológica e histórica de una de las manifestaciones culturales más complejas y arraigadas del mundo hispánico».

A lo largo de varios años de rigurosa investigación de campo, Torres Prida recorrió las geografías de España, Francia, Portugal, Perú, México, Ecuador y Colombia, logrando hilvanar un cuerpo de obra que trasciende la espectacularidad del evento central para adentrarse en los microcosmos que lo sostienen.

A través de una mirada íntima y rigurosa, la lente de la artista penetra en las dimensiones menos visibles de la Fiesta: los talleres de alta sastrería donde se preservan oficios centenarios, las manos de los artesanos, la vida silenciosa en las ganaderías y la complicidad litúrgica de las cuadrillas antes de salir a la plaza.

Con este enfoque, Torres Prida deconstruye la tauromaquia para presentarla como un universo cultural complejo, un territorio donde convergen la memoria colectiva, el sentido de pertenencia, el mito y el ritual.

«Con esta exposición, buscamos abrir desde el Caribe un puente de ida y vuelta; un diálogo visual y conceptual que invite a reflexionar sobre los profundos vínculos históricos, estéticos y simbólicos que entrelazan a América y Europa», afirmó la artista.

Torres Prida se ha especializado en el desarrollo de investigaciones visuales de largo aliento que exploran cómo la identidad colectiva toma forma a través de la práctica cultural.

Su cuerpo de trabajo se caracteriza por analizar los fenómenos sociales y los procesos históricos que anclan el sentido de pertenencia en diferentes comunidades: desde la efervescencia de los campos de béisbol en el Caribe hasta la solemnidad ritual de las plazas de toros del mundo hispánico.EFE

rsl