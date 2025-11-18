La economía colombiana crece un 3,6 % en el tercer trimestre de 2025

Bogotá, 18 nov (EFE).- La economía colombiana creció un 3,6 % en el tercer trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024 y un 1,2 % con respecto al segundo trimestre de este año, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La expansión del PIB entre julio y septiembre estuvo impulsada por el crecimiento del 8,0 % de la administración pública y defensa; los planes de seguridad social de afiliación obligatoria; la educación y las actividades de atención de la salud y de servicios sociales, que aportaron 1,3 puntos porcentuales a la cifra total.

El DANE detalló en un comunicado que el comercio, tanto mayorista como minorista; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; el transporte y almacenamiento, y el alojamiento y servicios de comida crecieron un 5,6 % y contribuyeron con 1,2 puntos porcentuales al PIB del tercer trimestre.

También aportó 0,5 % al crecimiento económico el sector de industrias manufactureras, que tuvo una variación positiva de 4,1 %.

El DANE agregó que el gasto en consumo final creció un 5,7 %; la formación bruta de capital, un 2,2 %; las exportaciones, un 2,2 %, y las importaciones, un 10 %.

En los primeros nueve meses del año, la economía colombiana acumula un crecimiento del 2,8 % frente al periodo enero-septiembre de 2024, agregó el DANE.

En ese sentido, las cifras del país superan en los primeros nueve meses de 2025 las previsiones para el año de entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en junio pasado revisó a la baja su proyección de crecimiento para Colombia de 2,7 a 2,5 %. EFE

