La economía de Brasil creció en 2025, pero pierde fuerza

La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, una desaceleración respecto al año anterior en el contexto de una política monetaria restrictiva, según cifras oficiales divulgadas este martes.

El dato llega a siete meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva aspirará a un cuarto mandato.

La desaceleración se explica principalmente en las tasas de interés persistentemente altas, que golpean la inversión, y el consumo de las familias, que llegó a su techo, según el economista André Perfeito, de la firma Garantia Capital.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la primera economía de América Latina había crecido un 3,4% en 2024, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En el cuarto trimestre del año pasado, la actividad económica se expandió solo un 0,1% frente al trimestre previo.

El índice que marca el desempeño de la economía brasileña está en línea con las expectativas del mercado, de acuerdo con estimaciones de instituciones financieras consultadas por el diario económico Valor.

«El PIB se mantuvo estable respecto al tercer trimestre, incluso con la caída de las inversiones, debido a la estabilidad del consumo de los hogares y al crecimiento del consumo del gobierno», dijo en un comunicado Rebeca Palis, del IBGE.

Palis añadió que el avance de la economía estuvo impulsado por las actividades «menos afectadas por la política monetaria contractiva».

El sector agropecuario lideró el crecimiento, impulsado por cosechas récord de maíz y soja. La extracción de petróleo y gas también sumó con fuerza, al igual que los servicios y la industria.

– Bajo desempleo, altos intereses –

La cifra del PIB «no está mal», sostiene a la AFP el economista Perfeito, pero, con un desempleo en su menor nivel desde 2012, un crecimiento de 2,3% «no da para celebrar».

Para Perfeito uno de los mayores problemas es que las familias gastaron el año pasado mucho menos que en 2024 debido a su endeudamiento, que se explica por las altas tasas de interés.

El Banco Central mantuvo la tasa de referencia, la Selic, sin cambios en enero por quinta vez consecutiva, a 15%, en un esfuerzo por contener la inflación, que se mueve cerca del límite de tolerancia oficial.

Sin embargo, anticipó una posible flexibilización a partir de marzo, condicionada a la evolución de los precios y al «incierto contexto externo», en referencia a las tensiones comerciales globales y la política económica de Estados Unidos.

Lula ha reclamado en reiteradas ocasiones que las altas tasas de interés frenan la economía.

«¿Por qué la popularidad de Lula no es alta si el desempleo bajó y el salario subió? Porque el endeudamiento de las familias es elevado. Con los intereses en ese nivel, eso es lo que termina pasando», señaló.

– Aranceles –

Brasil registró en enero una inflación interanual de 4,44%, una leve alza frente a la de diciembre. El Banco Central fija el objetivo de la inflación en 3%, con un margen de más o menos 1,5 puntos porcentuales.

La economía de Brasil hizo frente además en 2025 a aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que entraron en vigor en agosto.

Desde entonces, Washington anunció exoneraciones a varios rubros, incluyendo la carne de res y el café, de los que el gigante sudamericano es el primer productor y exportador mundial.

