La economía de El Salvador crece cerca del 4 % en 2025 «significativamente diversificada»

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Ciudad de Panamá, 20 mar (EFE).- La expansión del producto interno bruto (PIB) de El Salvador en el 2025 se situó en alrededor del 4 %, rompiendo con ello años de hacerlo a un «promedio del 2 %», afirmó este viernes la ministra salvadoreña de Economía, María Luisa Hayem, y destacó que la diversificación ha marcado este crecimiento.

La previsión oficial de un alza del PIB de alrededor del 4 % en el 2025 «representa una nueva línea de base para seguir avanzando» en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), afirmó Hayem durante una intervención en el Foro Unión Europea (UE)- Centroamérica (CA) 2026, que se desarrolla en la capital panameña.

«Nuestra economía crece significativamente diversificada», dijo la funcionaria del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el argumento de que en el tercer trimestre del año pasado «16 de 19 sectores estaban creciendo».

Señaló que entre 2019 y 2025 el turismo se ha expandido un «92 %», situando a El Salvador como «el tercer país del mundo que más crece» en ese sector.

Otra prueba de dinamismo económico es el sector de la construcción, que «crecía un 27 %» en el tercer trimestre de 2025 con la participación de empresas europeas, que juegan un rol importante no solo en la expansión de la economía sino también en la transformación de la infraestructura salvadoreña, señaló Hayem.

A juicio de la ministra salvadoreña, el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica firmado en el 2012 y con el pilar comercial vigente desde 2013, «toma cada vez más relevancia» para beneficio de dos bloques «que se complementan».

El Salvador exportó «más de 250 millones de dólares a la UE en 2025», que llegaron a 24 países europeos, dijo la ministra a EFE.

Las exportaciones a la UE están marcadas por una «diversificación alucinante», y el monto alcanzado el año pasado «debería ser mucho más», indicó Hayem.

El Gobierno salvadoreño impulsa «una agenda integral para la facilitación del comercio de mediano y largo plazo» que es «prioridad», sostuvo la ministra, que destacó «todo el apoyo de la UE» en la materia.

Más de 200 representantes de los sectores público y privado de Centroamérica y la Unión Europea se reúnen en Panamá para impulsar proyectos concretos de inversión, financiamiento y cooperación empresarial para la región en el marco del Acuerdo de Asociación y la Estrategia Global Gateway europea.

El ‘Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible’, organizado por la UE con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), busca «alinear de manera operativa» el Acuerdo de Asociación con la Estrategia Global Gateway, «fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible». EFE

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