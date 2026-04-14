La economía del Reino Unido será la más golpeada por la guerra en Irán del grupo del G7

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Londres, 14 abr (EFE).- La economía británica será la que más sufrirá por las consecuencias de la guerra contra Irán de entre las economías más avanzadas de los países del G7, según el informe de perspectivas mundiales que este martes hizo público el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho, el FMI rebajó cinco décimas las perspectivas de crecimiento británicas, del 1,3 % proyectado en enero a solo 0,8 % en el informe de hoy. Ningún país del G7 tiene una caída tan pronunciada.

Los precios disparados de las energías fósiles por el cierre del estrecho de Ormuz desde hace más de un mes son la principal causa de este retroceso. Además, van a llevar la inflación al entorno del 4 %, el doble del objetivo que se había fijado el Gobierno de Keir Starmer. Este porcentaje también será el mayor del G7, junto al que registra la de Estados Unidos.

Las perspectivas mejorarán en 2027. Según el informe del FMI, el crecimiento subirá hasta el 1,3 %, mientras que la inflación moderará su aumento hasta alcanzar a fines de ese año la cifra del 2 % marcada por el Banco de Inglaterra.

Las previsiones del FMI coinciden con las de la OCDE del pasado mes, cuando situó al Reino Unido como el país más vulnerable de todos los del G20 ante las consecuencias económicas de la guerra, debido principalmente a su dependencia energética.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, ya respondió al informe del FMI: «La guerra en Irán no es nuestra guerra, pero llega a costa nuestra. No son costos que yo querría, pero sí costos a los que tendremos que hacer frente», dijo.

Y aun así, aseguró que pudo haber sido más grave: «Entramos en este conflicto en una posición más fuerte por las opciones que este Gobierno tomó de propiciar una estabilidad económica, pero queda más por hacer», comentó.

Le contestó el portavoz de Economía del Partido Conservador, Mel Stride, quien dijo que Reeves es la única culpable de este escenario: «Su plan de mantener bajos los costos nos ha llevado a la peor inflación del G7, con los negocios cerrando sus puertas y el costo de vida por las nubes».

En cuanto al Partido Liberal Demócrata, su portavoz de Economía, Daisy Cooper, culpó a «la estúpida guerra de Trump» por estas nuevas perspectivas, pero añadió que las distancias que el primer ministro Starmer ha tomado con el presidente estadounidense «de nada valdrán si no hay un plan para proteger a la gente del vandalismo económico de Trump». EFE

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