La economía francesa creció un 0,9 % en 2025, por encima de lo que esperaba el Gobierno

París, 30 ene (EFE).- La economía francesa creció en 2025 un 0,9 por ciento, una cifra ligeramente superior a las previsiones del Gobierno, aunque en el cuarto trimestre se ralentizó con un crecimiento del PIB del 0,2 %, tres décimas por debajo del trimestre precedente.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este viernes las cifras de los tres últimos meses y de todo el ejercicio, destacó que el principal vector del crecimiento en Francia en 2025 fue la demanda interna, que aportó siete décimas al PIB global, frente a las seis de 2024.

El comercio exterior, por el contrario, restó cinco décimas al crecimiento el pasado año, cuando había aportado 1,3 puntos en 2024 y las variaciones de existencias de las empresas sumaron siete décimas.

Las importaciones francesas el pasado año subieron un 2,9 %, tras haber disminuido un 1,3 % en 2024, mientras se ralentizó el ritmo de incremento de las exportaciones con un 1,4 % tras un 2,4 %.

Entre octubre y diciembre, el consumo privado aceleró su progresión (+0,3 % tras +0,1 % entre julio y septiembre), mientras la de la inversión aminoró la marcha (+0,2 % tras +0,7 %).

El comercio exterior contribuyó con 9 décimas al PIB de ese cuarto trimestre, más que en el anterior (cinco décimas), mientras que las variaciones de existencias tuvieron un impacto netamente negativo (-1 punto, después de haber restado cuatro décimas en el tercer trimestre).

El Gobierno, que inicialmente anticipaba un crecimiento del 0,7 % en 2025, revisó al alza sus previsiones en diciembre y calculaba que al final sería de «al menos un 0,8 %».

Tras la publicación este viernes de las cifras, el ministro de Economía, Roland Lescure, consideró en una entrevista al canal TF1 que el 0,9 % es «una buena noticia» y destacó que «las empresas han cumplido y se lo agradezco. En 2025 exportaron e invirtieron».

Para el ministro «es un buen punto de partida para 2026», y dijo esperar que en 2026 el ascenso del PIB sea de «al menos un 1 %», que sería acercarse al ritmo de subida alcanzado en 2024 (1,1 %). En 2023, la economía francesa había crecido un 1,6 %. EFE

