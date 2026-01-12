La ecuatoriana Centeno presidirá la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas de la UIP

1 minuto

Quito, 12 ene (EFE).- Los parlamentos del mundo que integran la Unión Interparlamentaria (UIP) eligieron a la ecuatoriana Valentina Centeno como Presidenta de la Comisión Permanente sobre Asuntos de las Naciones Unidas, uno de los espacios más estratégicos del diálogo parlamentario internacional.

Centeno es legisladora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa.

La mencionada Comisión tiene como misión central conectar a los parlamentos con el trabajo, las metas y la toma de decisiones del sistema de Naciones Unidas, asegurando que la voz ciudadana, a través de sus representantes, incida de manera efectiva en la agenda global, indicó este lunes la Asamblea Nacional en un comunicado.

Desde este espacio, Centeno liderará los trabajos orientados a fortalecer la cooperación entre los parlamentos nacionales y el sistema de Naciones Unidas, reconociendo el rol clave de los legislativos en la implementación de compromisos globales en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos, paz, igualdad de género y cooperación internacional.

Su elección representa un paso importante para posicionar a Ecuador «con una voz activa, propositiva y articuladora en los principales debates multilaterales, contribuyendo a que las decisiones globales se traduzcan en acciones concretas que mejoren la vida de las personas», finaliza el escrito. EFE

