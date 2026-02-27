La Embajada de China en Irán urge a sus ciudadanos a salir del país lo antes posible

3 minutos

Pekín, 27 feb (EFE).- La Embajada de China en Irán ha urgido a sus ciudadanos a reforzar sus medidas de seguridad y salir del país lo antes posible, en medio de las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue en la zona desde la invasión de Irak.

«Dada la actual situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada y los Consulados de China en Irán recomiendan a los ciudadanos chinos que no viajen a Irán por el momento, y a quienes ya se encuentran en Irán que refuercen sus medidas de seguridad y evacuen lo antes posible» publicó la representación diplomática en su página web.

La nota menciona que Irán «se ha enfrentado recientemente a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa».

También asegura que las embajadas y consulados de China en Irán y los países vecinos «brindarán la asistencia necesaria a los ciudadanos chinos para su reubicación mediante vuelos comerciales o rutas terrestres».

China, el aliado más poderoso de Teherán, ha reiterado que sigue de cerca la situación en ese país y que lo apoya en la «protección de su soberanía», aunque no ha ido más allá del apoyo verbal diplomático en esta crisis.

También es el principal socio comercial del país persa, aglutinando en torno a un 30 % de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad», informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales.

El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima. EFE

lcl-pav/jgb