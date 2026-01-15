La embajada de Reino Unido en Teherán evacúa a su personal diplomático

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- La embajada de Reino Unido en Teherán anunció en la noche del miércoles la evacuación de su personal diplomático de Irán «debido a la situación de seguridad» que atraviesa el país, que acumula 18 días de protestas antigubernamentales y una fuerte represión de las autoridades iraníes que ha dejado miles de muertos.

«Debido a la situación de seguridad, el personal de Reino Unido ha sido temporalmente evacuado de Irán. Nuestra embajada sigue trabajando de forma remota», anuncia una alerta en la página web de la embajada británica.

El embajador de Reino Unido también habría dejado el país, según fuentes británicas citadas por el digital ‘Politico’.

Este jueves en la madrugada, el Gobierno de Irán cerró su espacio aéreo entre las 01:45 y las 04:00 hora local (de las 22:15 GMT del miércoles a las 00:30 GMT del jueves).

El anuncio también llega después de que el Gobierno de Catar confirmara la retirada de algunas tropas estadounidenses de Doha «en el marco de las tensiónes que están teniendo lugar en la región».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Sin embargo, este mismo miércoles el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que «las matanzas en Irán están cesando» y «no hay planes para ejecuciones», en sus propias palabras.

A su vez, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió este miércoles un mensaje al presidente Trump, en el que le pide que «no cometa el mismo error» de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas.

En junio de 2025, Estados Unidos bombardeó varias instalaciones nucleares en Irán en una operación ordenada por el presidente Trump, lo que marcó una de las mayores escaladas entre ambos países en los últimos años y derivó en la interrupción de los contactos diplomáticos, en un contexto de crecientes tensiones por el programa nuclear iraní.

Ante la posibilidad de un nuevo ataque, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida. EFE

