La empresa británica de juego Rank Group cae más de 5,7 % en Bolsa tras fraude en España

1 minuto

Londres, 22 dic (EFE).- La empresa británica de juego Rank Group cayó este lunes más de un 5,7 % en la Bolsa de Londres tras informar al mercado de que sus negocios en España sufrieron un fraude por unos 7,1 millones de euros, lo que podría afectar sus resultados del ejercicio 2025/26.

Rank Group lideraba las pérdidas el índice secundario FTSE 250 -que agrupa a compañías más pequeñas, en general británicas- a las 16:14 GMT, cuanto sus títulos retrocedían un 5,50 %, tras haberse desplomado previamente un 5,79 %.

La empresa dijo en su comunicado al London Stock Exchange (LSE, en inglés) que sus negocios españoles, Enracha y Yo, «han sido víctimas de un fraude de pagos, que en conjunto asciende aproximadamente a 7,1 millones de euros».

«El Grupo ha informado del asunto a las agencias de seguridad pertinentes y está apoyando sus investigaciones, así como llevando a cabo su propia investigación interna con la ayuda de un despacho jurídico» independiente, añadió.

La empresa subrayó en su breve nota que, «dada la naturaleza excepcional de este incidente, Rank Group espera tratar su impacto financiero como un ‘Elemento Divulgado Separadamente’ en relación con su desempeño en 2025/26».

La compañía de casinos y plataformas de juego y ocio en persona y por internet, con sede en Maidenhead (a unos 43 kilómetros de Londres) aseguró que reforzará sus controles internos para prevenir incidentes similares en el futuro. EFE

