La empresa estadounidense de IA Sierra anuncia que abrirá sus primeras oficinas en España

1 minuto

Nueva York, 12 mar (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Sierra, cofundada por el presidente de la junta de dirección de OpenAI, Bret Taylor, anunció este jueves que abrirá una nueva oficina en Madrid, la primera de la compañía en España.

«Sierra ya está trabajando con varias de las mayores compañías de España para crear experiencias de cliente mejores y más humanas con IA, y estamos ilusionados por colaborar con muchas más», explicó la empresa en un comunicado.

Sierra es una plataforma de IA conversacional que gestiona la recepción de clientes y la recomendación de productos hasta el alta de usuarios, la gestión de cuentas, la resolución de incidencias, los programas de fidelización o la gestión del darse de baja de la cuenta.

El cofundador de Sierra Bret Taylor comparte dirección de la empresa con otros siete altos directivos, entre ellos el consejero delegado de la creadora de ChatGPT, Sam Altman.

La semana pasada Taylor estuvo en Barcelona y Madrid y se reunió con varias empresas españolas en el Real Instituto Elcano, donde obtuvo un progreso «impresionante», según divulgó la compañía con sede en San Francisco. EFE

