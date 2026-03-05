La empresa estatal chilena acusa ante la justicia a francesa Eramet de «entorpecer» un proyecto de litio

afp_tickers

3 minutos

La empresa estatal chilena Enami acusa a la francesa Eramet de «entorpecer» un proyecto de explotación de litio que no le fue adjudicado, según un escrito presentado ante la justicia al que accedió la AFP y que puede culminar en una demanda.

Enami se refiere a Eramet como «la futura demandada» y la acusa de «entorpecer el proyecto» de litio a través de la presentación de una serie de acciones legales, según una solicitud de acceso a documentos presentada en enero por la estatal chilena ante un juez civil en Santiago.

La estatal chilena Empresa Nacional de Minería (Enami) descartó a Eramet y firmó en septiembre de 2025 un contrato con Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, para la explotación de tres salares en el desierto de Atacama, en el norte de Chile: Aguilar, La Isla y Grande.

La apuesta conjunta busca extraer hacia 2032 unas 75.000 toneladas de carbonato de litio al año. Chile es el segundo productor mundial de este mineral, clave en la transición energética.

«Tenemos la obligación de ejercer todas las acciones que el derecho nos confiere para defender los intereses de la empresa», afirmó el miércoles el vicepresidente de la estatal Enami, Iván Mlynarz.

«Los antecedentes están en tribunales y esperamos que la justicia se pronuncie», agregó.

El grupo francés Eramet anunció en noviembre de 2023 la compra de concesiones mineras que comprenden los terrenos donde se ubican los tres salares que explotarán Enami y Rio Tinto, por 95 millones de dólares.

Pero esa adquisión no comprende al litio, cuya explotación en Chile sólo puede darse en acuerdo con el Estado.

Según Enami, el grupo francés adquirió esas concesiones mineras sabiendo que no incluían la explotación del litio y «con el único objetivo de mejorar sus chances de una eventual asociación» con la estatal para explotar este mineral.

Pero no fue escogida y «las pertenencias mineras que pensó utilizar como ventaja para ser seleccionada, ahora las utiliza para entorpecer el proyecto», de acuerdo a la solicitud judicial presentada.

Contactada por la AFP, la empresa francesa explicó escuetamente que sus acciones corresponden a «medidas para proteger sus derechos como concesionario minero en los salares altoandinos y sus alrededores».

Chile tiene la mayor reserva mundial comprobada de litio, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El metal es utilizado en la fabricación de baterías de autos eléctricos y artículos electrónicos.

Rio Tinto invertirá unos 3.425 millones de dólares en el proyecto minero, según Enami.

Es su segunda asociación de este tipo en Chile, pues en 2025 la multinacional firmó un acuerdo con la cuprífera estatal Codelco para extraer litio de Maricunga, el segundo yacimiendo más importante a nivel mundial.

pa/gta/mr/lbc