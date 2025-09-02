The Swiss voice in the world since 1935

La empresa Kraft Heinz se dividirá en dos compañías

Nueva York, 2 sep (EFE).- La compañía Kraft Heinz anunció este martes un plan para separarse en dos empresas tras más de una década de colaboración, haciendo así que el kétchup de Heinz se separe de los ‘hot dogs’ de Oscar Mayer.

Esta medida, según Kraft Heinz, busca crear negocios con mayor enfoque estratégico y menor complejidad.

La primera de las dos nuevas compañías, cuyos nombres se determinarán más adelante, se centrará principalmente en salsas, productos para untar y condimentos, y albergará marcas como Heinz, Philadelphia y los macarrones con queso Kraft, productos que en 2024 alcanzaron aproximadamente 15.400 millones de dólares en ventas netas.

Mientras que la otra compañía vendería productos básicos de alimentación en Norteamérica, que incluye marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables, y que en 2024 alcanzaron aproximadamente 10.400 millones en ventas netas.

En su anuncio de hoy, Kraft Heinz anotó que las dos empresas independientes cotizarán en bolsa y que espera que mantengan el nivel actual de dividendos.

«Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y apreciadas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras», anota en un comunicado Miguel Patricio, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Kraft Heinz. EFE

syr/lar

