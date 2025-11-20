La empresa Ripley’s Believe it or not es la compradora del inodoro de oro de Cattelan

Redacción Internacional, 20 nov (EFE).- La empresa Believe it or not Ripley, dedicada a los acuarios y museos de objetos curiosos, es la empresa que ha comprado por 12,1 millones de dólares el inodoro de oro macizo creado por Maurizio Cattelan y subastado en Nueva York según informa la compañía en su perfil de Instagram.

La empresa ha confirmado al diario New York Times la compra y lo ha descrito como, una de las adquisiciones más increíbles de su historia.

‘Es la pieza más valiosa y, sin duda, la más brillante que jamás se haya unido a la colección del Ripley’ declaró un portavoz de la compañía, Suzanne Smagala-Potts, en un comunicado.

La empresa de entretenimiento planea exhibir el inodoro y afirma que su equipo está explorando si algún día podría permitir a los visitantes su uso.

El inodoro es completamente funcional está realizado en oro de 18 quilates y se titula ‘América’. Es una obra de Maurizio Cattelan, el controvertido autor del plátano pegado en la pared y otras piezas mediáticas.

La compañía tiene decenas de atracciones por todo el mundo, desde acuarios a museos, pero también laberintos de espejos, minigolfs y otras atracciones familiares. Su mercado es fundamentalmente Estados Unidos pero también cuenta con espacios en Reino Unido, Holanda y México.

Sotheby’s tasó la obra de arte basándose en el valor equivalente en oro. Ripley’s pagó ese precio y otros 2 millones de dólares en comisiones a la casa de subastas.

La obra fue creada en 2016 por el artista conceptual italiano, que fabricó dos unidades de la escultura. Uno de los ejemplares fue expuesto 2016 en los aseos del Museo Guggenheim y unas 100.000 personas lo visitaron.

Una de las piezas fue robada y destruida en 2019 cuando se exhibía en Inglaterra. La versión subastada esta semana perteneció anteriormente a Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York.EFE

