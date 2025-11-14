La encuesta que sitúa a Kaiser como ganador de las elecciones en Chile es falsa

Bogotá, 14 nov (EFE).- No es cierto que una encuesta sitúe al candidato ultraderechista Johannes Kaiser como primero en intención de voto en las elecciones presidenciales de Chile, a pesar de que usuarios de redes sociales difunden una gráfica falsa que posiciona al líder del Partido Nacional Libertario (PNL) como ganador de estos comicios.

Circula en redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram una supuesta encuesta de Pulso Ciudadano que pronostica una holgada victoria de Johannes Kaiser en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que Chile celebra este domingo.

En concreto, el sondeo señala que Kaiser conseguiría situarse en primer lugar con el 33,8 %, seguido en segunda posición por el conservador José Antonio Kast, con el 17,3 % de los apoyos, mientras que las candidatas Evelyn Matthei y Jeannete Jara se situarían en la tercera y cuarta posición, respectivamente, con el 16,8 % y el 8,9 % de los votos.

«Chilenos, todos vamos con Káiser futuro presidente de Chile (sic)», comenta un internauta que comparte la citada gráfica.

HECHOS: Ninguna encuesta de Pulso Ciudadano, que realiza la consultora chilena Activa, ha situado a Kaiser en primera posición en intención de voto, según una revisión de los sondeos publicados por la citada empresa.

Los análisis de Pulso Ciudadano son informes que realiza la consultora Activa y que miden mensualmente la percepción de la situación económica del país, evalúan el desempeño del Presidente, del Gobierno y las preferencias presidenciales a partir de la realización de encuestas en línea a nivel nacional.

La última encuesta publicada por esta consultora sitúa a Kaiser en el cuarto lugar con el 12,2 % de los votos. Según este sondeo, la candidata única de la izquierda, Jeannette Jara, se alzaría con la victoria de la primera vuelta con el 24,9 % de los apoyos, mientras que José Antonio Kast ocuparía la segunda plaza con el 16,9 %.

Tampoco ninguno de los sondeos que ha publicado la compañía entre julio y octubre vaticina que Kaiser terminará en primer lugar.

Por último, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha informado sobre alguna encuesta que proyecte al líder del PNL como ganador.

En definitiva, el sondeo atribuido a la consultora chilena Activa que pronostica una victoria de Johannes Kaiser en la primera vuelta de las elecciones presidenciales es falso; el último sondeo de la citada compañía sitúa como ganadora a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. EFE

