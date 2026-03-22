La energía de The Killers enciende a Bogotá

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Bogotá, 22 mar (EFE).- La banda estadounidense The Killers brindó este sábado una noche especial a Bogotá durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic, en la que la capital colombiana se rindió a los pies de la agrupación de Las Vegas.

Durante una hora y media, el grupo liderado por Brandon Flowers recorrió los mayores éxitos de su carrera y cautivó a sus fieles aficionados colombianos, que saltaron y cantaron en un repleto Parque Simón Bolívar al que acudieron más de 40.000 personas.

Los estadounidenses, conscientes de que su show era uno de los más esperados del festival, arrancaron con potencia su espectáculo al interpretar ‘Read my mind’ y ‘Somebody told me’, dos clásicos esperados por el público.

El concierto avanzó con un variado repertorio que incluyó no solo sus canciones más potentes como ‘Human’, sino que tuvo temas más emotivos como ‘A Dustland Fairytale’, ‘All the things I’ve done’ o ‘Runaways’, en los que Flowers reivindicó que tiene un don para enamorar al público durante sus conciertos.

Las sorpresas estuvieron a cargo de Fran Healy, vocalista de la banda escocesa Travis con quien los estadounidenses interpretaron ‘Side’, y Win Butler, líder del grupo canadiense Arcade Fire con el que la banda cantó ‘Rebellion (lies)’ y ‘When you were young’.

El cierre llegó con ‘Mr Brightside’, la canción más esperada de la noche con la que el público se desbordó y Flowers no se quedó atrás, pues derrochó la energía que le quedaba para irse agradecido con el cariño que, una vez más, le brindó Colombia.

Concierto contra el fascismo

El guitarrista estadounidense Tom Morello, conocido por su trabajo en Rage Against the Machine y Audioslave, vivió una tarde de júbilo en la capital, donde reivindicó su lucha contra el fascismo.

El artista de 61 años mostró al público bogotano su virtuosismo en la guitarra durante una hora de show en la que no solo tocó sus canciones más conocidas sino que impresionó al público con sus solos.

Vestido con una camiseta de Colombia, Morello celebró la posibilidad poder visitar el país andino por primera vez, algo que reveló que esperaba desde hace 30 años cuando era miembro de Rage Against the Machine.

En el cierre, el artista rindió homenaje a sus fallecidos amigos Chris Cornell, con quien tocaba en Audioslave, y Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters que murió en Bogotá antes de presentarse en el FEP en 2022, con el clásico ‘Like a Stone’.

También interpretó ‘Killing in the name of’, con ayuda del público que cantó toda la canción, y cerró con un cover de ‘Rock n’ Roll all nite’, de Kiss.

Durante la jornada del sábado, la segunda del festival que culmina mañana, también se presentó el grupo sueco de electrónica Swedish House Mafia, el dj noruego Kygo, la cantante puertorriqueña Young Miko y el colombiano Luis Alfonso.

El FEP, en su último día, tendrá la presentación estelar de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter y de la bandas de rock Interpol y Deftones, entre otros. EFE

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