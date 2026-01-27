La energía solar en Jordania no es rentable para los particulares

4 minutos

Hayat al Dbeas

Amán, 27 ene (EFE).- Jordania, que lleva años inmersa en una transición hacia la energía solar, se está tropezando ahora con la piedra de que instalar paneles ha dejado de resultar rentable para muchos particulares después de que cambios legislativos para fomentar el uso de energía durante el día les dejaran pagando mucho más por su consumo en horario nocturno.

Esos cambios se plantearon en 2024 como «mecanismos de compensación», pero después de su imposición los consumidores de energía solar en Jordania comenzaron a comprar el kilovatio de la noche a un precio casi tres veces superior al que venden el excedente del día a las empresas eléctricas, eliminando el incentivo de instalar paneles.

El investigador Omar al Shobaki, especializado en energía, aseguró a EFE que la actualización de las tarifas «redujo la viabilidad de la inversión individual en la energía solar, especialmente en los sectores de comercio e industria».

Uno de los afectados por las modificaciones ha sido Ayman al Al Dawari, quien puso placas solares en su casa, y que denuncia a EFE la reducción de los beneficios derivados del excedente diurno, así como «los obstáculos» burocráticos que tuvo que enfrentar para poner en marcha su instalación energética y pagar sus recibos.

También se quejó de la existencia de una tarifa fija al uso de energía solar que se paga incluso cuando no hay consumo por encima del que producen sus propios paneles.

«El objetivo era animar a los ciudadanos a que instalaran la energía solar, pero las nuevas decisiones no son justas», añadió Ibrahim Nahar, otro jordano que utiliza esta fuente renovable en su casa.

Sobra energía, faltan baterías

Según Al Shobaki la crisis de energía que vive Jordania, y que condujo a la actualización de las tarifas para disminuir la presión nocturna sobre la red, «no responde a la escasez», sino a la capacidad limitada de su infraestructura para «almacenar y trasladar electricidad en las horas puntas».

Apuntó a la ausencia de una red de baterías capaz de almacenar los excedentes de energía una vez que se ponga el sol, pues «la mayoría de casas jordanas producen energía por encima de su necesidad cotidiana» durante las horas diurnas.

Cerca del 93 % del consumo energético jordano parte de la importación de gas y petróleo, lo que dota a la transición solar de gran relevancia estratégica y económica para el país.

La postura del Gobierno

La portavoz del ministerio de Energía y Recursos Mineros, Linda al Abady, afirmó a EFE que el sistema en vigor «se revisará si es necesario».

Defendió que las nuevas tarifas organizan las instalaciones de energía renovable de acuerdo con el tipo y cantidad de consumo, permitiendo que los consumidores instalen «sistemas para cubrir sus necesidades o las de otros usuarios».

El pasado 8 de enero Jordania se unió al Foro Global de Transición Energética con el objetivo de confirmar su compromiso con la transición hacia la energía renovable y la seguridad energética.

El rey del país, Abdalá II, anunció esta adhesión durante la cumbre celebrada con la Unión Europea (UE), a la que asistieron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en la que los europeos se mostraron dispuestos a apoyar el desarrollo de infraestructura relacionada con la energía renovable en Jordania

El ministerio de Energía jordano afirmó que el objetivo de esta asociación es rebajar la dependencia de los combustibles fósiles importados y aumentar el peso de las renovables, además de potenciar la producción de hidrógeno verde. EFE

hy-pgc/amr/cc

(foto)