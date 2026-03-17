La energía solar llega al rescate de sistema energético ucraniano dañado por ataques rusos

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 17 mar (EFE).- Un brusco aumento en la producción de energía solar está ayudando a Ucrania a reducir la severidad de los cortes de luz provocados por los ataques rusos, gracias al incremento de las horas de sol y a que más ucranianos instalan paneles solares para hacer frente al impacto de los golpes enemigos a la infraestructura energética.

Junto con las labores de reparación que están en marcha y la bajada de la demanda de electricidad, esta primavera, inusualmente soleada, ha contribuido a reducir el déficit en la red eléctrica en cerca de un gigavatio con respecto al pico de cinco a seis gigavatios alcanzado durante el invierno, según datos del Gobierno.

La producción solar ahora representa entre el 15 y el 30 % del suministro eléctrico total y en las horas de mayor intensidad del sol alcanza incluso el 50 %, han señalado expertos energéticos, incluido Volodímir Kudritski, exdirector del operador de la red eléctrica Ukrenergo.

Esta subida ha permitido a Ucrania reducir las importaciones de electricidad en un tercio y apagar dos de los nueve reactores nucleares que siguen bajo su control para realizar labores de reparación y mantenimiento semanas antes de lo esperado.

Una isla de seguridad

«15 ascensores, seis bombas de agua y la iluminación del párking y de los sótanos funcionan ahora mismo exclusivamente con energía solar», dijo a EFE Román Rudko, presidente de una asociación de vecinos en un gran complejo de viviendas en Leópolis (oeste de Ucrania).

El pasado octubre, este abogado de profesión tuvo que volverse un experto en detalles técnicos y persuadir a algunos de los vecinos más indecisos para instalar paneles solares y acumuladores de electricidad, financiados en gran medida por subvenciones estatales.

Ahora el techo del edificio de 15 plantas, cercano al centro de la ciudad y que durante semanas del invierno pasó la mitad del día o mas sin electricidad, está cubierto de paneles solares.

«Este sistema nos hace sentir como en una isla de seguridad», dijo Rudko, que señaló que muchos de los 1.800 residentes son familias con niños pequeños para las que es muy importante que funcionen los ascensores para no tener que acarrearlos por las escaleras.

Aunque en invierno la producción de los paneles solares era escasa, durante los meses en los que cada kilovatio era importante debido a los apagones, los vecinos limpiaban la nieve de los paneles y optimizaban el consumo de todo el complejo de viviendas.

Dos instalaciones con una producción de 52,5 kilovatios, mas 100 kilovatios de almacenamiento, ya están operativas, pero Rudko quiere añadir otra más y expandir la capacidad de almacenamiento para poder resistir potenciales apagones de hasta diez horas, en caso de que se intensifiquen los ataques rusos o cuando haya que reparar más reactores nucleares.

«No hay ninguna señal de que la guerra vaya a terminar pronto», subrayó el presidente de la asociación de vecinos.

Preparados para nuevos ataques

Cada vez más tejados de Leópolis y de toda Ucrania están cubiertos de paneles solares. Negocios, clínicas y asociaciones de vecinos están respondiendo al riesgo de cortes de luz y a la subida del precio de la electricidad buscando una mayor autosuficiencia.

En 2025 se instalaron en Ucrania 1,5 gigavatios de capacidad solar, el equivalente a 1,5 reactores nucleares típicos, según estimaciones de la Asociación de Energía Solar de Ucrania, una tendencia que se espera que se mantenga gracias a los incentivos estatales.

Incrementar esta generación solar descentralizada es una forma clave de volver resiliente al sistema energético, declaró el ministro de Energía, Denís Shmigal, aunque matizó que debe ir de la mano con soluciones de almacenamiento expandido para lidiar con las fluctuaciones naturales diarias en la producción.

Para prepararse ante nuevos cortes, el Gobierno y las empresas privadas están adelantando las reparaciones de la red y de las plantas térmicas e hidroeléctricas. De los nueve gigavatios dañados desde el inicio de los ataques invernales, se han arreglado hasta ahora tres y medio con planes de restablecer otros cuatro hasta finales de 2026.

DTEK, el mayor productor privado de energía de Ucrania, se está preparando también para construir un parque eólico de 650 megavatios que se convertiría en el mayor en tierra firme de Europa.

«En paralelo a la adquisición de equipamiento para las plantas térmicas (dañadas), tenemos que crear más generación descentralizada. Ésta es la solución más resiliente y estable para Ucrania», dijo al medio NV el consejero delegado de DTEK, Maksim Timchenko. EFE

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