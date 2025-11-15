La epidemia de dengue y chikunguña se suma a las múltiples crisis que sufre Cuba

La Habana, 15 nov (EFE).- Una epidemia de dengue y chikunguña, con miles de nuevos casos semanales, está barriendo Cuba, que suma esta crisis sanitaria a la energética, la demográfica, la alimentaria y, la que subyace debajo de todas ellas, la económica.

Esta semana las autoridades del país emplearon por primera vez la palabra epidemia para describir la situación. Fue el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien señaló en una reunión de seguimiento del brote de arbovirosis: «Vamos a trabajar esta epidemia como mismo se trabajó la covid-19».

Para entonces la situación epidemiológica del chikunguña, el dengue y el oropouche -tres enfermedades transmitidas por el picotazo de mosquitos y otros insectos- se había complicado enormemente, comprometiendo las capacidades de respuesta del país.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, calificó la situación epidemiológica de «aguda».

Las autoridades sanitarias apenas han proporcionado datos generales, más allá de hablar de 21.681 casos de chikunguña (sin precisar fechas) y de unos 2.360 de dengue (principalmente con la variante más peligrosa, la hemorrágica).

Esta semana apuntaron además que alrededor del 30 % de la población podría haberse infectado ya de alguna de las tres enfermedades, tasa muy distante de las cifras previas.

En Santiago de Cuba reportaron recientemente unos 1.200 «casos febriles inespecíficos» (un síntoma común de las tres enfermedades) al día y el diario oficial Girón informó de hasta 4.000 casos semanales en la provincia de Matanzas (oeste).

El Gobierno cubano no ha reconocido hasta el momento ninguna muerte ligada a esta epidemia, pese a informaciones y denuncias en redes sociales a este respecto.

Las tres enfermedades, especialmente el chikunguña -con sus altas fiebres, sus dolores articulares y la pérdida del apetito- están en el día a día de la isla, donde la enfermedad ha causado miles de bajas en oficinas estatales y negocios privados, escuelas, hospitales y mercados.

El Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder) ha cancelado juegos de la Serie Nacional de Béisbol por acumulación de casos de distintas arbovirosis entre los peloteros de varios equipos de la primera liga de la isla.

Por su parte, el Ballet Nacional de Cuba se vio forzado el pasado fin de semana a suspender las representaciones que tenía previstas en el Teatro Nacional de La Habana «a pesar de los esfuerzos por reajustar programas y elencos».

No obstante, estos virus llevan meses circulando por la isla. En julio las autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas (oeste) confirmaron un brote de chikunguña en el municipio de Perico, según informó el diario oficial Girón, localidad donde se estima que se encuentra el paciente cero.

EFE ha solicitado entrevistas con responsables del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y hasta el momento no ha recibido respuesta afirmativa.

Múltiples crisis

Las capacidades de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos se han visto comprometidas por la grave crisis económica que sufre el país.

De hecho, las acciones de fumigación han disminuido mucho en los últimos años por la falta de recursos del Estado, principalmente la falta de combustible. Las autoridades también han ligado el brote a la acumulación de basura en las calles, por el deterioro de los servicios públicos de recogida.

La sanidad también ha sufrido un importante menoscabo en los últimos años. Entre 2021 y 2024 el sistema sanitario perdió un 29 % de sus médicos y un 17 % de su personal de enfermería, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), y los problemas de desabastecimiento de medicamentos son habituales.

La crisis económica se traduce en escasez de alimentos y combustible, en prolongados apagones diarios, elevada inflación, dolarización creciente, paralización del sector productivo y una migración masiva.

Cuba acumula una contracción económica del 11 % en los últimos cinco ejercicios y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la isla tampoco crecerá este 2025. El déficit público, el sobreendeudamiento y la descapitalización del sector bancario (estatal) dificultan la superación de esta situación. EFE

