La española Aena se adjudica la concesión para operar el aeropuerto de Río de Janeiro

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Río de Janeiro, 30 mar (EFE).- La operadora aeroportuaria española Aena, que ya administra 17 aeropuertos en Brasil, se adjudicó este lunes en una subasta pública la concesión para gestionar el Galeão de Río de Janeiro, que es la tercera terminal de mayor movimiento en el país.

Aena, mayor operadora privada de Brasil, venció en una subasta disputada a la suiza Zúrich Airport y al grupo singapurés Changi Airports al ofrecer 2.900 millones de reales (unos 552 millones de dólares o 481,7 millones de euros) por la licencia.

Este valor supera en un 210,9 % el valor mínimo exigido por el Gobierno para participar en el concurso. EFE

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