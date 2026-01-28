La española Juana Martín y su presagio con formas de costura, en la pasarela de París

3 minutos

París, 28 ene (EFE).- La diseñadora española Juana Martín ha mostrado su última colección este miércoles en París, en el marco de la semana de la alta costura, que se clausura mañana jueves, y en la que el vestido vuelve a ser la pieza maestra, sobre todo largo, repleto de detalles y en exquisitos tejidos trabajados del modo más artesanal.

En un espacio de la Ciudad de las Artes y el Patrimonio, que recordaba a unas caballerizas, junto a la parisina plaza de Trocadero, y fuera del calendario oficial, Martín (Córdoba, 1974) ha hecho del caballo y de su bravura y elegancia, el punto de partida a la hora de imaginar esta colección para la primavera-verano 2026.

Lunares negros sobre un modelo blanco, y con lazo trasero y larga cola; propuestas de falda tubo, transparencias, brillos, flecos y bordados. Una oda al mismo tiempo a las formas y los volúmenes.

“El nombre de presagio es lo que nos depara el futuro; algo bueno por supuesto”, relataba la diseñadora a EFE. Y qué mejor que el caballo como “la fuerza que anuncia el cambio”. Presagio en este caso es además un juego de dualidad, donde el caballo es el animal que mejor lo encarna.

Con música flamenca de fondo, el mundo de la tauromaquia y en concreto dos propuestas inspiradas en el traje de luces igualmente, han estado presentes: un abrigo blanco y una chaqueta negra, que hacía al mismo tiempo esta última de vestido.

Para la ocasión, dos caballos negros con su jinete daban la bienvenida a cada uno de los invitados. “Los animales han viajado directamente para la ocasión desde España, concretamente de la isla de Mahón a Barcelona, en barco, y luego hasta París en camión”, explicaba a EFE antes del desfile Bartolomé Mercadal, presidente de la Asociación de Criadores del Caballo Menorquín.

De hecho, la propuesta que ha abierto el desfile, un vestido negro, mostraba una cola cuyas formas recordaban a las del caballo.

Entre los 22 conjuntos que han desfilado había tres que se inspiraban en la obra del artista venezolano Carlos Andrade, presente entre los invitados.

Por otro lado, en el calendario oficial, figuraba como es tradicional Valentino. En esta ocasión el recuerdo de su fundador planeaba a nueve días de su fallecimiento en Roma, a los 93 años.

El director creativo de la casa, el también italiano Alessandro Michele, ha titulado ‘Specula mundi’ (Espejo del mundo) su última colección, inspirándola en el Kaiserpanorama, antiguo dispositivo óptico. En ella, las propuestas se han revelado con formas en más de un caso fuera de lo común, invitando a la reflexión.

Mañana jueves se clausura esta edición de alta costura, con desfiles de nombres de menor eco internacional, pero igualmente interesantes. Entre ellos, Ashi Studio, Miss Sohee y Germanier, diseñador que además crea propuestas ecoresponsables. EFE

aaz/cat/ajs

(foto) (vídeo)