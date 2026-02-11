La española Repsol gana una nueva licitación para la explotación petrolera en Libia

2 minutos

Argel, 11 feb (EFE).- La Compañía libia de Petróleo (NOC) autorizó este miércoles a cinco petroleras mundiales entre ellas, la española Repsol, a nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas en 20 aéreas terrestres y marítimas, en la primera ronda de licitaciones que adjudica el país magrebí en 17 años.

«El consorcio Repsol-Turquía (TPAO), la petrolera húngara MOL, el consorcio Eni-Qatar Energy, la estadounidense Chevron y la nigeriana AITEO» obtuvieron derechos de exploración que incluyen nueve zonas extraterritoriales del Mediterráneo.

Para la estadounidense Chevron supone la vuelta al país, donde dejó de operar en 2010, y tras la firma el pasado mes de enero de un memorando de entendimiento (MoU) con la NOC.

La española Repsol inició a principios de los años 70 sus actividades de exploración y producción en Libia, que se «ha convertido en uno de los países más destacados» para su «estrategia de crecimiento», según la propia compañía.

El presidente de la NOC Mesaoud Sliman Mousa, que tildó de «exitosa» esta ronda de licitaciones, dijo que el evento celebrado hoy en Trípoli representa «una victoria» al restaurar la confianza del mundo en la capacidad de Libia para recuperarse y desarrollar sus instituciones.

El éxito de esta operación para atraer a las multinacionales de petróleo a invertir en Libia es «significativo», por la fase de desarrollo en la que se encuentra el sector de hidrocarburos en el país magrebí, añadió Sliman Mousa.

Actualmente, la producción de crudo en Libia asciende a alrededor de 1,4 millones de barriles diarios, mientras que planea alcanzar los dos millones en 2027.

A pesar de la división política entre el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), en el oeste, y el Ejecutivo de Bengasi en el este y sur, controlado por el mariscal Jalifa Haftar, la NOC mantiene una gestión centralizada del sector petrolero, casi la única fuente de ingresos del país.

La ceremonia de adjudicación se celebró hoy con la presencia de altos cargos del Gobierno libio, diplomáticos y representantes de compañías energéticas internacionales. EFE

