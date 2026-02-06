La esposa de Bolsonaro revela una carta de amor enviada por el expresidente desde prisión

3 minutos

São Paulo, 6 feb (EFE).- La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro publicó este viernes en sus redes sociales una nota enviada por su esposo, Jair Bolsonaro, con motivo de su 18º aniversario de bodas, en la que el expresidente le agradece «por existir».

La nota, escrita a mano sobre una hoja blanca y firmada por el propio Bolsonaro (2019-2022), data del 28 de noviembre, seis días después de que el expresidente fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, por violar una serie de medidas cautelares que le fueron impuestas por la Corte Suprema.

«Hola Mi. Gracias por existir. Tus mensajes me reconfortan. Hoy, 28/nov, 18 años juntos. Estoy 100 % conectado a ti. Días difíciles, pero con esperanza. Ansioso por volver a verte. Te amo. Para siempre», escribió el exmandatario de formación castrense, en líneas breves y viñetadas, similar a la estética de un telegrama.

En otra sección de la hoja, el líder ultraderechista pide que el papel sea entregado a su esposa «hoy o mañana».

Michelle, que contrajo nupcias con el expresidente en 2007, publicó en su perfil de Instagram la misiva, junto a un mensaje en el que afirmó que elige «diariamente (…) caminar a su lado, protegerlo» y «amarlo».

Y acompañó el mensaje con la canción ‘Grande Amor’ (1999) del artista brasileño Kim, un clásico pop rock cristiano que Michelle aclaró que se trata de «la canción de su boda».

El líder ultraderechista entró al Ejército de joven y alcanzó el rango de capitán, antes de pasar a la reserva en 1988 y dar el salto a la política.

Primero como concejal de Río de Janeiro, seguido de siete mandatos consecutivos como diputado federal, hasta que su creciente popularidad lo catapultó a la Presidencia de Brasil en 2019.

Este gesto se suma a otros mensajes que la ex primera dama ha compartido recientemente, como las notas de aliento que ella misma escribe en los recipientes de comida que envía a la sede policial, en los que, por ejemplo, le pide a su esposo que «no se olvide de que es fuerte y valiente».

Michelle es la tercera esposa de Bolsonaro, quien estuvo casado anteriormente con Rogéria Nantes, madre de sus tres hijos mayores, y con Ana Cristina Valle, con la que también tuvo un hijo.

Actualmente, Jair Bolsonaro cumple pena de 27 años de cárcel en el centro penitenciario conocido como la ‘Papudinha’, en Brasilia, por orquestar un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la condena, el expresidente y un grupo de colaboradores, entre ellos altos mandos militares y ministros, barajaron la aplicación de varios decretos que conllevarían a la declaración de un estado de sitio, el encarcelamiento de magistrados del máximo tribunal y la anulación de los resultados de los comicios. EFE

adm/mp/gpv