La esposa del presunto testaferro de Maduro es excluida del gobierno interino de Venezuela

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La esposa del empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro salió definitivamente del gobierno interino de Venezuela, tras el anuncio este martes de un nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía.

La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri.

Fabri -de origen italiano- ya antes fue cesada como viceministra en Relaciones Exteriores. Su esposo, Alex Saab, también integró el gabinete de Maduro después de volver al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por lavado de dinero.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lo destituyó como ministro de Industrias el 16 de enero. Rodríguez asumió el poder a la caída de Maduro, capturado en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

El empresario también salió del ente responsable de la captación de inversiones internacionales. No ha sido en visto en público desde entonces.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones para el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021. Venezuela lo calificó de «secuestro» mientras lo defendía como un «héroe» que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

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