La Estatua de la Libertad cierra al público mientras dure el cierre gubernamental de EEUU

Nueva York, 1 oct (EFE).- La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más icónicos de Nueva York, amaneció este miércoles cerrada a público, después de que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, dejara claro que no piensa hacer una excepción y excluirla del cierre gubernamental vigente desde la pasada medianoche.

En 2018, fecha del anterior cierre gubernamental, el entonces gobernador estatal, Andrew Cuomo, decidió mantener abierto el monumento, razonando entonces que era importante dar una señal de «fuerza y esperanza» durante tiempos «tumultuosos».

Pero su sucesora en el cargo envió un mensaje al diario New York Post en el que se niega a hacer lo mismo.

«Si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos de Washington que rechazan el sentido común y abandonan al pueblo para el que fueron elegidos como representantes», dijo en ese mensaje.

El monumento, uno de los más populares de Nueva York, atrajo en 2024 a 3,72 millones de visitantes, aún lejos del récord de 4,5 millones logrados en 2016. EFE

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

