La Eurocámara advierte contra los «acuerdos a corto plazo» para Ucrania que propone EE.UU.

3 minutos

Bruselas, 24 feb (EFE).- El Parlamento Europeo mostró este martes su preocupación por el hecho de que Estados Unidos esté priorizando «acuerdos a corto plazo» para la paz en Ucrania que le permitan mantener una «estabilidad estratégica» en sus relaciones con Rusia e instó a que en su lugar se celebren «conversaciones auténticas que conduzcan a una paz global, justa y duradera».

En una resolución por el cuarto aniversario del inicio de la guerra, el Parlamento Europeo reconoció los esfuerzos del Gobierno estadounidense para poner fin a la agresión rusa en Ucrania pero dudó del enfoque de estas conversaciones, con las que Washington «parece dar prioridad» a su relación estratégica con Rusia.

Por ello, los eurodiputados pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros «que sigan trabajando con EE.UU. y socios afines para garantizar que las negociaciones para una paz justa y duradera para Ucrania se lleven a cabo de buena fe y para poner fin definitivamente a las agresiones de Rusia contra Ucrania».

«La continuación de los ataques por parte de Rusia no indican su disposición a entablar auténticas conversaciones de paz», advierten.

El texto, pactado por un amplio arco de populares, socialdemócratas, liberales, ultraconservadores y verdes, salió adelante por 437 votos a favor, 87 en contra y 70 abstenciones.

Los votos en contra se repartieron entre las bancadas de los no inscritos y de las la Europa de las Naciones Soberanas (ESN), el más prorruso de los grupos parlamentarios, junto a algunos diputados de Patriotas por Europa y miembros de la Izquierda.

Entre los españoles, sólo votaron en contra las dos eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isabel Serra, y el líder de Se Acabó la Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, mientras que Vox y Sumar se abstuvieron y el resto votó a favor.

El Parlamento Europeo reafirma también que «el futuro de Ucrania está en la Unión» y, aunque no sugieren una fecha concreta para la adhesión como ha pedido el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sí reconocen la integración europea del país como «una prioridad estratégica para la UE» para la que se tiene que preparar con reformas internas y una estrategia clara.

Los eurodiputados creen además que la UE y sus gobiernos deben asumir mayor responsabilidad en cuanto a la seguridad europea, aumentar «masivamente» su apoyo militar a Ucrania y seguir «prestando un apoyo inquebrantable» a este país.

Por otro lado, la Eurocámara urgió a no levantar ninguna sanción antes de que se negocie y aplique plenamente un acuerdo de paz y pidió a la UE que vete todas las importaciones rusas y bielorrusas que quedan y la prestación de servicios marítimos en relación con todas las exportaciones rusas de energía, un área en el que creen que la UE debe avanzar incluso sin el apoyo de otros países del G7.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se mostró convencida de que la Unión Europea «no ha decepcionado» a Ucrania en los cuatro años de guerra y subrayó que el apoyo comunitario a Kiev «no sólo se basa en el altruismo». «Actuamos porque sabemos lo que está en juego», aseguró. EFE

lzu/ahg/alf