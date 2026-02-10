La Eurocámara da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

Estrasburgo (Francia), 10 feb (EFE).- El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que permitirán intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios de productos sensibles para el sector primario de la UE.

Por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones, la Eurocámara validó así el acuerdo político al que sus negociadores y los del Consejo de la UE (que representa a los países) habían llegado el pasado mes de diciembre, que permitió la firma del pacto unas semanas después en Paraguay.

Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si se da un incremento de importaciones de productos sensibles del Mercosur en la Unión Europea superior al 5 % o si los precios de esos mismos productos europeos caen por encima de ese mismo 5 %, frente al umbral del 10 % propuesto originalmente por Bruselas.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

Además, la Comisión tendrá que presentar al menos una vez cada seis meses un informe al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles desde Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El texto incluye asimismo una declaración formal de la Comisión Europea que compromete avances concretos en la alineación de los estándares de producción aplicables a las importaciones, especialmente en bienestar animal, uso de pesticidas, seguridad alimentaria y condiciones laborales.

En un comunicado, el PP celebró que las salvaguardias aprobadas supongan «una protección real y efectiva para los agricultores en el momento en el que se ponga en marcha el acuerdo comercial UE- Mercosur», lo que -incidieron- había defendido desde España el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

«No estamos hablando de salvaguardias simbólicas, sino de un instrumento operativo, rápido y jurídicamente sólido, que ofrece una protección real frente a posibles distorsiones derivadas del acuerdo UE–Mercosur», aseguró el popular Gabriel Mato, responsable de negociar las salvaguardias en nombre del Parlamento Europeo.

Por contra, el portavoz de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, aseguró que las salvaguardias consuman «la traición y la estafa a los agricultores y a los ganaderos de Europa» y se preguntó por qué hacen falta estas cláusulas «si el acuerdo de Mercosur era tan bueno como han venido diciendo durante 25 años».

Las salvaguardias se han tramitado en paralelo al acuerdo ya firmado y se podrán activar si la Unión Europea decide aplicar el pacto provisionalmente a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su legalidad, como le ha solicitado la propia Eurocámara. EFE

