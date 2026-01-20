La Eurocámara reclama a España crear un umbral mínimo de voto en las elecciones europeas

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFE).- El Parlamento Europeo reclamó este martes a España que ratifique la ley electoral europea de 2018 para establecer un umbral nacional de entre un 2 % y un 5 % de los votos para lograr escaños en las elecciones europeas, que podría dejar fuera a partidos como el PNV y que no se aplica por un acuerdo entre el Gobierno y los partidos nacionalistas.

El texto, no vinculante para España, recoge las conclusiones de la misión de eurodiputados de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo que visitaron Madrid en mayo para conocer los obstáculos a la entrada en vigor de la reforma de la ley electoral europea, dado que España es el único país que no la ha ratificado aún y esto impide que sea de aplicación en los 27 Estados miembros.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el texto por 417 votos a favor, 234 en contra y nueve abstenciones. Entre los votos en contra figuran la mayoría de los diputados del PSOE, así como los del ultraderechista Vox y los de los partidos que se verían perjudicados en el caso de que se implementara un umbral elevado: PNV, BNG, Compromís, Comuns, ERC y Sumar.

El impulsor del texto, el popular español Borja Giménez, recordó en rueda de prensa que se trata de una nueva ley electoral europea aprobada con el visto bueno de España en el Consejo de la Unión Europea y con los votos favorables del PSOE en el Parlamento Europeo, pero lamentó que el Congreso español tenga paralizada la ratificación de una norma que consideró «necesaria y pragmática».

El PNV es uno de los partidos que más se oponen a dicho umbral y, precisamente, apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que no se reformara la ley electoral europea o de que, si no quedara otra salida que ratificarla, se hiciera previo acuerdo con ellos.

En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la coalición en la que se presentó el PNV obtuvo un 1,63 % de los votos y la formación logró mantener su escaño, lo que no hubiera ocurrido de haber entrado en vigor la ley europea, que exige a España un umbral mínimo del 2 % por tener más de 35 escaños totales.

Giménez se mostró convencido de que España ratificará la norma en cuanto el PP llegue al Gobierno y cambien las mayorías en el Congreso de los Diputados. «Es un tema que venimos defendiendo de forma activa y, llegado el momento, hay un compromiso claro de no hacer otra cosa que cumplir con la normativa europea y que pueda entrar en vigor», subrayó. EFE

