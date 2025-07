La Eurocámara urge preparación frente a los incendios en un verano «difícil» en Europa

4 minutos

Bruselas, 9 jul (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este miércoles prevención en la lucha contra incendios este verano en Europa, además de instrumentos «eficaces», un aumento en la financiación y medidas para combatir las consecuencias «directas» del cambio climático, entre ellas algunos solicitaron reforzar el Mecanismo de Protección Civil.

«Nuestros ciudadanos están sufriendo el impacto de este clima extremo en sus hogares, su salud y sus medios de vida. Estas no son advertencias lejanas, son la consecuencia directa del cambio climático», indicó la comisaria europea para la Preparación, la Gestión de Crisis y la Igualdad, Hadja Lahbib, durante un debate en la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (Francia).

En este sentido, recordó que ante los «indicios» de una temporada «difícil» en cuanto a incendios este verano en Europa, la Comisión Europea (CE) llevó a cabo acciones como el despliegue entre julio y septiembre de más de 6.000 bomberos en 14 países europeos, entre ellos España, Portugal, Francia y Grecia.

Aseguró que la Comisión mantiene reuniones con los «mejores expertos» para «ayudar a prever riesgos, apoyar la planificación y monitorizar la situación en tiempo».

Durante el debate posterior, el eurodiputado popular Raúl de la Hoz expresó que, aunque la Unión ha incrementado la financiación en medidas contra incendios, «su eficacia es limitada».

Además, destacó la situación de provincias como Tarragona o la región de Marsella (Francia) que sufren «una tragedia» en términos humanos y ecológicos y pidió planificación a largo plazo, criterios objetivos de reparto o priorizar la prevención, entre otros.

Desde los Socialistas y Demócratas europeos, la eurodiputada Leire Pajín explicó que la ola de calor del último junio en Europa, la sequía o incendios que provocaron fallecimientos, como en Lleida, son fenómenos que muestran que el cambio climático «ponen en riesgo nuestra salud y nuestras vidas».

En nombre de Patriotas por Europa, el eurodiputado Julien Leonardelli indicó que los medios aéreos y el apoyo a los bomberos son «insuficientes» en su país, Francia, pero también en Europa y pidió «financiación europea» para helicópteros e hidroaviones en su región y en el resto del territorio europeo.

Por parte de los Conservadores y Reformistas Europeos, el eurodiputado Diego Solier denunció la situación que, a su juicio, viven los agricultores y pastores europeos.

«Los fondos europeos no llegan, las ayudas no llegan y la PAC no compensa (…) Si no protegemos a quienes cuidan el monte -en referencia a agricultores y pastores europeos- el monte no nos cuidará y volverá a arder», dijo.

Desde Renovar Europa, el eurodiputado Grégory Allione afirmó que, como antiguo bombero, ha luchado contra incendios y contra «la negación de incendios del cambio climático».

«Tenemos que reforzarnos y prepararnos. ¿Pero cómo prepararnos sin medios, sin financiación? Será necesario reforzar el Mecanismo de Protección Civil (…) Es necesario contar con una flota de hidroaviones europea construida por y para Europa», destacó.

En representación de los verdes, el eurodiputado Vicent Marzà señaló que España vive las «consecuencias diabólicas» del cambio climático, por lo que pidió a la Comisión «medidas valientes», como el aumento del fondo de emergencias para el cambio climático o una mejor coordinación del mecanismo de rescate europeo.

Por último, desde La Izquierda, la italiana Valentina Palmisano subrayó que, a su juicio, son necesarios más medios, más recursos, más cooperación europea y un mayor número de voluntarios.

«Europa tiene que reforzar el Mecanismo de Protección Civil, reconocer donde los riesgos son más altos», concluyó. EFE

smn/cat/icn

(foto)