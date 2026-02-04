La extorsión golpea hasta en 5 % cadena de valor del aguacate, la estrella del Super Bowl

3 minutos

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La cadena del aguacate mexicano enfrenta extorsiones que restan entre el 3 % y el 5 % de su valor, afectando productores, distribuidores y comercializadores, indicó este martes la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en el marco de la próxima edición del Super Bowl LX de la NFL que se celebrará el domingo 6 de febrero en Santa Clara, California.

Desde hace varios años la semana de la final del fútbol americano de Estados Unidos es la temporada de más alta demanda para las exportaciones del aguacate mexicano que se ven presionadas por el crimen organizado.

En un comunicado, la organización apuntó que la extorsión a productores agrícolas, «en particular de aguacate en Michoacán y a toda su cadena de abasto», distribución y comercialización rumbo a la frontera del norte, «es bastante elevada, sistemática y violenta, sangrando entre 3 % y 5 % a la cadena de valor, lo que resulta una cifra jugosa dadas las grandes dimensiones de este mercado».

Por ello, señaló la Anpec «la exportación de aguacate debe formar parte ya de la agenda de la estrategia nacional de combate contra la extorsión que impulsa el Gobierno Federal».

«Combatir este delito es indispensable para ordenar y proteger una de las cadenas productivas más emblemáticas del país, con el objetivo de mandar el mensaje correcto de que en México nadie está fuera de la ley», apuntó el texto.

«En algún momento, esperamos no muy lejano, viviremos un Super Bowl en el que el ‘oro verde’, como llaman al aguacate, motivo de orgullo de nuestra economía, se pueda exportar a Estados Unidos en condiciones regulares sin tener que cargar sobre sus espaldas el peso de la extorsión», expuso Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

El pasado 26 de enero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que los gobiernos de los estados del país instalen «con toda prioridad» unidades especializadas dentro de sus fiscalías para atender la extorsión, ante el incremento de este delito «estructural» y su impacto «persistente» en la operación de las empresas.

Al tiempo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ese mismo día en su conferencia que está por publicarse una reforma constitucional y, posteriormente, leyes para que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.

Su impacto en el consumo

La organización indicó que en esta temporada se enviarán alrededor de 120.000 toneladas de aguacate Hass de Michoacán al mercado estadounidense para atender la alta demanda del rey de las botanas en las mesas estadounidenses: los totopos con guacamole.

La Anpec expuso que la huella comercial representa miles de millones de dólares en exportaciones hacia Estados Unidos (aproximadamente 4.000 millones de dólares en 2025), lo que, precisamente, lo ha convertido también en un objetivo permanente del acoso de las redes de extorsión.

Con el paso de los años, el Super Bowl se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más relevantes del año tanto en Estados Unidos como en México y para esta edición ha llamado para su espectáculo de medio tiempo al cantante puertorriqueño Bad Bunny, como otro atractivo alrededor del la final de la NFL.

La edición pasada del Super Bowl LIX fue vista por más 191,1 millones personas a nivel global, mientras que en México tuvo un alcance de aproximadamente 24,1 millones de espectadores. EFE

