La extrema derecha triplica sus resultados electorales en una región industrial de Alemania

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) triplicó sus resultados el domingo en las elecciones locales de la región industrial de Renania del Norte-Westfalia (oeste), la más poblada de Alemania, según las primeras estimaciones.

El partido obtuvo 16,4% de los votos frente al 5% hace un año, una avance histórico para la formación en esta región tradicionalmente dominada por los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD, según las estimaciones de la cadena WDR.

La CDU mantuvo su puntuación en un 34,2%, mientras que el SPD bajó ligeramente al 22,6% el domingo (frente al 24% hace cinco años). Los Verdes cayeron 8,5 puntos, llegando al 11,7%.

Alrededor de 13,7 millones de habitantes fueron convocados a votar antes del cierre de los colegios electorales a las 18H00.

Las elecciones municipales en el estado más poblado de Alemania fueron consideradas como una primera gran prueba, solo unos meses después de las elecciones federales que llevaron al poder al gobierno de Friedrich Merz (CDU), en coalición con el SPD.

En aquella votación, el AfD, el movimiento nacionalista de Alice Weidel, obtuvo una puntuación nacional histórica del 20,8% y busca convertirse pronto en el primer partido del país.

Creado en 2013, el partido ha venido ganando adeptos desde 2016, año en que se concentró especialmente en cuestionar la política migratoria, favoreciéndose por las agresiones sexuales que sufrieron 1.200 mujeres durante la noche de Año Nuevo, la mitad de ellas en Colonia (oeste), según el informe de la policía citado por varios medios.

Desde entonces, este partido no ha dejado de crecer, especialmente en los estados del este, que pertenecían a la exrepública Democrática Alemana (RDA).

