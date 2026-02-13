La familia fundadora del principal diario de Ecuador vende sus acciones

afp_tickers

2 minutos

La familia que en 1921 fundó el diario El Universo, el principal de Ecuador, vendió sus acciones a un grupo de inversores dueño de medios argentinos, anunció el jueves el periódico.

El Universo del puerto de Guayaquil (suroeste) fue fundado por Ismael Pérez y se convirtió en el mayor diario ecuatoriano cuando el El Comercio de Quito dejó de circular en papel en 2023.

«Hemos vendido nuestra participación accionaria -de los hermanos Pérez- a un grupo de inversionistas liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor radicado en Florida», señalaron los herederos Carlos, César y Nicolás Pérez en un comunicado difundido por la red X.

Agregaron que el grupo incluye a la firma Integra Capital del empresario argentino José Luis Manzano, la cual cuenta con medios en Argentina como América TV, El Cronista, Telefé y radio La Red.

La nueva etapa de El Universo estará «enfocada en fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia, manteniendo intacto su compromiso editorial», indicaron los hermanos Pérez.

Apuntaron que Ignacio Giménez Zapiola, exgerente de El Comercio de Lima, asumirá la operación del diario ecuatoriano.

En 2012 la suprema Corte Nacional de Justicia ordenó archivar un proceso por injurias que impulsaba el entonces presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) contra los tres hermanos Pérez y un exeditor del periódico.

Con eso quedó anulada la condena a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares dictada contra Carlos, César y Nicolás, así como para el exjefe de opinión Emilio Palacio, quien se refugió en Estados Unidos.

Correa los demandó a raíz de una columna en la que Palacio lo acusó de haber ordenado disparar contra un hospital donde estuvo retenido durante una rebelión de policías en 2010.

sp/pld/val